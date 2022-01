Aproveitar a circunstancia do Ano Santo, ensinarlles ao alumnado que é o Camiño de Santiago e estudar todo o que o rodea son os obxectivos do proxecto “Pasiño a pasiño, facendo Camiño” posto en marcha neste curso escolar polo colexio PP. Somascos - Fundación Educere, da Guarda.

Todo elo dende dúas vertentes: unha transversal e outra curricular para que o alumnado aprenda contidos envoltos en emocións, valores, tradicións e folclore.

O traballo forma parte do Plan Proxecta da Xunta, no que xa ten participado o centro en cursos pasados obtendo excelentes recoñecementos, e inclúe a toda a comunidade educativa, desde os máis pequenos da escola infantil ata 4º de ESO, o persoal docente, o persoal de administración e servizos, así como as familias.

O proxecto foi inaugurado cunha foto aérea de todo o alumnado e persoal do centro, compoñendo unha gran cuncha de camiño. Dende ese momento, o mesmo que un peregrino, a comunidade vai superando etapas, concretamente nove. Cada etapa implica superar un reto asociado a valores como a solidariedade, o compromiso, o esforzo, etc.

Así, na primeira etapa traballouse a curiosidade, e o reto consistiu en mapear tramos do Camiño Portugués que atravesa o Concello da Guarda, indicando servizos e puntos de interese para os peregrinos.

A segunda etapa, realizada o pasado mes de decembro, estivo dedicada ao valor da solidariedade, o cal foi traballado aproveitando a tradicional Operación quilo-litro do colexio na que se aportan produtos de primeira necesidade á Asociación San Vicente de Paúl. Nesta ocasión o reto era recompilar 500 quilos e 500 litros, un obxectivo que, grazas a solidariedade e colaboración de toda a comunidade educativa, foi cumprido con creces xa que conseguíronse 700 quilos e 700 litros de alimentos e produtos de primeira necesidade, que foron almacenamos nun local anexo ao colexio, onde cada clase marcaba nunha táboa as cantidades que levaban ata alí. No último día de clase antes do Nadal, fixeron unha cadea humana con todo o alumnado e docentes do centro, así como todas as familias que quixeron participar, para levar todo ese material recompilado ao local da Asociación San Vicente de Paúl.

Comezou o ano 2022 e con el proseguiron as etapas programadas, na que están agora inmersos é a de superación coa que levan a cabo a tradicional procura do tesouro, ademais da etapa de ilusión coa que preparan a exposición “O noso Camiño” na que cada curso faise cargo dun apartado cun tema asignado buscando fotos, vídeos e maquetas para mostrar, cuns traballos que tamén participarán no concurso de FARO DE VIGO “Escola en Camiño”.

Xa en marzo esta prevista a etapa de colaboración que consistirá na limpeza de espazos do Camiño, en abril a da empatía na que crearán carteis de ánimo para colocar nas sinais do Camiño, en maio a da complicidade con alfombras florais dedicadas ao Camiño e en xuño a etapa final, a de xúbilo, coa visita á Catedral de Santiago para gañar o xubileo.