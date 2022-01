O Concello de Salvaterra de Miño xa conta cunha nova biblioteca para uso e desfrute da veciñanza. Localízase na antiga casa consistorial, dentro do recinto amurallado, e dende a pasada abre as súas portas polas tardes, de 16.00 a 20.00 horas, de luns a venres e ademais, os luns, mércores e venres tamén en horario de mañá de 10.00 a 12.00, considerando unha ampliación do mesmo en época de exames.

A nova biblioteca divídese en dúas plantas. Na primeira localízase a zona infantil, a consulta electrónica e os servizos, mentres que no piso superior está a área de estudo e unha sala polivalente, cuxo uso pódese solicitar chamando ao número de teléfono 637 108 343 ou enviando un correo electrónico ao enderezo biblioteca@concellodesalvaterra.org