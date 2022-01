O Teatro Municipal de Tui abre a programación de 2022 con seis espectáculos a celebrar entre o 4 de febreiro e o 18 de marzo. Teatro e música son os dous eixos desta proposta cultural da que a metade dos eventos van dirixidos a público infantil e a outra metade a público adulto. O teatro tudense terá o 85% do aforo e contará cun protocolo COVID nunha aposta pola cultura segura. As entradas para todos os espectáculos poranse á venda o próximo martes, 1 de febreiro, ás 21.00 horas, a través de www.tui.gal. Os prezo en función do evento oscilan entre os 3 e os 10 euros.

Nesta programación figura a estrea nacional da obra “As que limpan” da Panadería Teatro en coprodución co Centro Dramático Nacional. A compañía fará residencia no teatro tudense, dende o luns 31 de xaneiro ao 11 de febreiro, previa a posta en escena desta obra o venres 11 de febreiro ás 21.00 horas. Tamén estrea será o concerto que o músico Manuel Madarnás ofrecerá o venres, 4 de marzo, ás 21.00 horas para presentar en directo o seu primeiro traballo discográfico en solitario “laMMarca”. A terceira das propostas para público adulto será o venres 18 de marzo, tamén ás 21.00 horas, con “A lingua das bolboretas” de Sarabela Teatro que recibiu catro premios María Casares, entre eles o de Mellor Espectáculo A primeira cita para público infantil será o venres, 4 de febreiro, ás 19.00 horas, coa compañía Elefante Elegante que abrirá esta programación coa posta en escena da obra de teatro xestual “Cubo”. O venres 18 de febreiro, á mesma hora, Culturactiva presenta “Rosalía” unha representación que recolle a autora de “Cantares Gallegos” cando era nena, e coa que se conmemora o “Día de Rosalía”. E, por último, o venres 11 de marzo Charo Pita achegará o seu espectáculo musical “No país do vento”, un concerto no que participarán tamén María Faltri, Jorge Juncal, Javier Fernández e Juansi Santomé.