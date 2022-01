A Concellería de Igualdade do Concello de Baiona incrementa o horario semanal de asesoramento xurídico e psicolóxico do Centro de Información á Muller (CIM). Con esta ampliación no seu horario de tarde espérase mellorar a atención cun mellor servizo as persoas usuarias.

Este servizo atende a un importante número de mulleres cun trato profesional e moitas veces de acompañamento. Así, dentro destas dúas áreas de atención realízanse un importante número de intervencións de atención baixo previa cita a través do teléfono 986 35 75 54. As mulleres acoden por diferentes causas pero os problemas máis comúns son a violencia de xénero na contorna familiar, dificultades e reaxustes de parella, rupturas e problemas de carácter afectivo, e trastornos de ánimo por diversas causas. Tamén se atenden casos de problemas con fillos menores ou situacións de acoso e violencia en mozas. O CIM ofrece, de forma gratuíta, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos sociais, asociacionismo e calquera outra consulta relacionada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. O centro está aberto de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas. O servizo xurídico préstase de luns a xoves en horario de mañá, ampliándose ás tardes dos venres, de 16.30 a 19.30 horas; mentres que o psicolóxico funciona os martes e venres de 09.00 a 13.30 horas, e agora tamén os xoves de 16.30 a 1930 horas. A concelleira de Igualdade do Concello de Baiona, Yasmina Moreira Costas, destacou a experiencia e a dedicación das profesionais que desempeñan o seu traballo no CIM de Baiona e a importancia deste servizo para as mulleres en particular e para toda a sociedade en xeral.