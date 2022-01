Unha vez máis a COVID-19 marcará a celebración do Entroido e parece que este ano si poderemos festexalo seguindo sempre as medias e protocolo establecidos polas autoridades sanitarias.

Así é todo, os concellos da bisbarra preparan xa a súa programación para esas xornadas de troula e o primeiro será Baiona, que este ano adianta unha semana a celebración do Carnaval para que cadre tan preto da festas máis popular da vila, a Arribada, que terá lugar do 4 ao 6 de marzo.

O concurso de comparsas será o sábado 19 de febreiro, con saída ás 17.00 horas desde a Avenida Urbana de Sabarís, percorrendo as rúas Santa Marta, Monterreal e Elduayen para rematar no Paseo Ribeira, onde terá lugar o Enterro da Sardiña.

O Concello de Baiona repartirá 6.500 euros en premios entre as comparsas participantes. A primeira clasificada recibirá 900 euros, a segunda 650 euros, a terceira 500, a cuarta 400 e a quinta 300 euros. Os 3.750 euros restantes repartiranse entre todas as comparsas participantes, con cantidades que variarán en función do número de compoñentes, o mínimo son 12 persoas.

Establécese un límite máximo de participación de 20 comparsas que serán admitidas por rigoroso orde de rexistro de entrada do Concello ou a través da sede electrónica http://baiona.sedelectronica.gal , sempre que sexa unha asociación legalmente constituída.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o mércores 16 de febreiro.

O Concello de Tomiño volverá organizar este ano o seu tradicional desfile de comparsas “Venres de Foliada”. sempre que a situación sanitaria o permita. Será o 25 de febreiro e as agrupacións interesadas en participar poden inscribirse ata o luns 31 de xaneiro a través da sede electrónica do Concello. A alcaldesa, Sandra González, quere animar a veciñanza “a participar para volver encher de ilusión e diversión as nosas rúas”, e lembra que o “Venres de Foliada” “vaise organizar, como facemos sempre, priorizando as medidas de seguridade”.

A participación está aberta a todas as asociacións veciñais, culturais, xuvenís, grupos e colexios que se presenten, aínda que terán preferencia as comparsas do municipio. Deberán estar formadas por un mínimo de 15 compoñentes, as carrozas participantes non poderán exceder dos 8 metros de longo, 3,5 de ancho e 4,5 de alto e non se admitirán as que leven cabalos. Para que o “Venres de Foliada” se celebre establécese un mínimo de 10 comparsas, á vez que tamén se limita a un máximo de 20, en caso de que se supere este número de inscricións establécese unha comisión técnica de avaliación que determinará, tendo en contas os criterios de puntuación das bases, que comparsas participarán.

O Concello compensará economicamente ás comparsas que participen. As que teñen entre 15 e 30 compoñentes e non leven carroza recibirán 100 euros; as que teñen entre 21 e 45, tamén sen carroza, 150 euros, e as que teñan máis de 46 compoñentes e non leven carroza 200 euros; mesma cantidade que recibirán as de entre 15 e 40 compoñentes e leven carroza; as de 41 a 60 integrantes e con carroza recibirán 300 euros; as que teñen entre 61 e 80 e carroza 400 euros e as que conten con máis de 81 compoñentes e teñan carroza recibirán 500 euros.

Enfrontamento centenario

O Concello de Salceda de Caselas, en coordinación cos barrios da Feira e do Castro Barreiro, traballa xa na organización do Entroido 2022, unha cita clave na axenda cultural do municipio e referente en todo o país, que volverá celebrarse logo do parón do pasado ano por mor da COVID-19.

Ademais do centenario enfrontamento, o concelleiro de Cultura, Alex Rodríguez prepara a elaboración das bases e do protocolo para a celebración do XXIII Desfile de Carrozas e Comparsas o domingo 27 de febreiro, logo de reunirse coas comparsas do concello nunha xuntanza na que se apostou pola celebración do evento dun xeito seguro.

Todos os colectivos implicados coinciden na importancia de recuperar o evento máis importante da axenda cultural de Salceda, aínda que a celebración nas tradicionais datas estará condicionada pola incidencia de contaxios da COVID-19 e polas posibles restricións que aplique a Xunta de Galicia, que xa anunciou un protocolo específico para estas festas.

Unha das citas que si están aseguradas é a parte do entroido tradicional, coa actuación do Rancho de Entroido no mediodía do domingo. O Rancho de Entroido de Salceda é único pola súa formación, composta por seis danzantes e dúas damas, ademais dos característicos cabaleiros, encargados de abrir o paso entre o público.

“Apostamos por recuperar a nosa festa máis tradicional e importante, na que somos un referente e na que temos a obriga de apoiar aos nosos colectivos. Este ano en Salceda celebrarase un Entroido seguro, no que estamos seguros que tanto a veciñanza coma os colectivos gozarán de novo con esta celebración”, sinala o edil.

E no Concello do Porriño, a expensas tamén da evolución da pandemia e do protocolo específico comprometido pola Xunta de Galicia , o goberno municipal aclarou fai uns días que o entroido volverá este anos ás rúas do Porriño e xa se está organizando.

“Temos claro que esta é unha das festas máis agardadas por moitos porriñeses e porriñesas e por iso decidimos seguir adiante e facelo con todas as garantías sanitarias”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo. “En principio o desfile de comparsas e o Enterro da Sardiña celebrarase nas datas establecidas, sempre que os protocolos sanitarios e a situación epidemiolóxica nos permita facelo con seguridade. De non ser así, o aprazaremos para cando sexa posible, pero o Entroido anegará as nosas rúas este ano”.