Ninguén mellor que as “Mulleres do Camiño” para transmitir que no noso territorio o Camiño non se anda, vívese! Deste xeito presentouse en Fitur o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño.

Os 14 concellos que abrangue este xeodestino (A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Tomiño e Tui) puxeron en marcha ‘Mulleres no Camiño Portugués’, unha orixinal proposta na que cinco mulleres vinculadas profesionalmente ao mundo do turismo contan en primeira persoa a importancia que ten para os municipios do territorio o Camiño de Santiago. Mar Rodríguez, de Teetravel; Lucía Fragata, de Turismo de Baiona; Noelia Martínez, de Casa do Marqués; Patricia Muñoz, de Amodo Turismo, e Rosalía Verde, de Turismo A Guarda, dan voz a un atractivo que cada ano trae a miles de turistas ao xeodestino.

As propias protagonistas presentaron a iniciativa acompañadas da alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, no stand oficial de Galicia no pavillón 9 da Feira Internacional de Turismo de Madrid.

“O desenvolvemento sostible do turismo ligado ao Camiño Portugués ten unha importancia social, cultural e económica innegable no noso territorio. E elas son todas mulleres traballadoras que axudan a transformar e mellorar o noso atractivo turístico, por iso non podemos máis que darlles as grazas”, explicaba Nidia Arévalo. A rexedora salientou no acto que “tecendo estratexias conxuntas somos mellores, máis eficientes e xeramos sinerxías que son imprescindibles para recoñecernos como un territorio común. Un territorio que tedes que coñecer. Non vos arrepentiredes”. O acto tamén contou coa presenza da alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; do alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; do rexedor de Gondomar, Paco Ferreira, e de concelleiros dos municipios de Pazos de Borbén e Nigrán.

Na presentación participaron, ademais das protagonistas, Silvana Crisostomo, que xestiona un albergue privado para peregrinos en Tui, e Vanessa Ferreira, que traballa nun da rede pública de albergues do Camiño Portugués no Concello de Mos. Todas elas destacaron todo o que ten que ofrecer o Xeodestino para aquelas persoas que chegan a peregrinar: dende patrimonio cultural ou a riqueza natural e patrimonial ata o servizo de calidade en todos os eidos, a gastronomía, o trato coa xente.

Vídeo promocional

A nova campaña conta cun vídeo promocional no que todas as protagonistas, que coñecen e tratan con peregrinos no seu quefacer diario, contan a súa experiencia persoal e as vantaxes do territorio.

Dedicarse ao turismo ten moito de vocación de servizo cara ao cliente. Traballar dende un pequeno hotel permite un trato moi directo coa xente que viaxa. Noelia Martínez sinala que “eles (os peregrinos) van andando e están mirando xente pescando, as bateas da Ría, os bosques que temos e nos mercados a xente vendendo un produto local, esa variedade gastronómica sorprende moitísimo”.

Traballar dende unha oficina de turismo supón coñecer infinitos perfís de viaxeiros. Lucía Fragata comenta que “moitas veces nos din que necesitan facer o Camiño cada certo tempo; precisan parar coa súa rutina diaria e con calma camiñar, pensar e analizar ata chegar a Santiago”.

Sinerxías entre 40 entidades do sector primario e turismo

Este foi o último evento da rexedora de Mos como representante institucional do Xeodestino, tras dous anos ao fronte, logo da chegada da pandemia e a reactivación da actividade o pasado ano. Daralle o relevo como representante institucional o alcalde de Nigrán, Juan A. González.

Os alcaldes e alcaldesas dos 14 concellos celebraron fai unhas semanas unha reunión no Pazo de Mos para facer balance do último ano. No encontro fixeron un percorrido por todas as accións celebradas en 2021, que o Xeodestino pechou cun balance moi positivo. Ademais da elaboración de material promocional, da continua visibilización do territorio a través da web e das redes sociais, tamén se ampliou o banco de fotografías, recollendo un alto número de imaxes que reflicten a experiencia de vivir e desfrutar dos concellos do xeodestino.

Pero se houbo algunha das accións que destacara máis foi a posta en contacto por primeira vez ás diferentes empresas turísticas e do sector primario do territorio no que participaron arredor de 40 entidades, xerando relacións e potenciais sinerxías entre elas.

Tamén se levaron a cabo accións de promoción da enogastronomía, como a posta en marcha dunha food truck itinerante por diferentes puntos de Galicia para a degustación de produtos da terra: 5 días de xira con 8 receitas diferentes que remataron con máis de 1.000 tapas servidas.

Durante o encontro acordaron ademais a presentación da candidatura do Xeodestino á convocatoria do Plan de Sostibilidade Turística en Destino, un instrumento co que se busca dar pulo á transformación do territorio baseándose nun produto turístico sustentable.