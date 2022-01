O Concello de Gondomar sumouse, un ano máis, á conmemoración do 26 de xaneiro, Día Mundial da Educación Ambiental, co fin de concienciar e sensibilizar ás persoas con respecto aos problemas ambientais da contorna.

Nesta ocasión, alumando de segundo curso de Primaria do CEIP Chano Piñeiro participou na plantación de 24 novas especies doadas pola Deputación de Pontevedra, en base a un programa de colaboración con concellos cuxo obxectivo principal é lograr a recuperación de zonas verdes e crear espazos máis habitables e sostibles para as súas poboacións. No caso do concello de Gondomar, as actuacións centráronse nos parques das Rosas e no de Baixa Redonda.

Os estudantes traballaron “con ilusión e moita implicación” durante a mañá no Parque das Rosas, onde seguiron as instrucións dos técnicos que colaboraron nos labores de localización e plantación das novas especies, as que tamén se sumaron o alcalde, Paco Ferreira; a deputada provincial, Irial Lamas e o concelleiro de Medio Ambiente, Brais Misa.

Na parte traseira de edificacións existentes no Parque da Rosa plantáronse catro liquidambar e cinco hebe sp. Na zona de paso, xunto ao río, catro tsugas canadensis, tamén coñecidos como abetos orientais, aos que se sumaron, un pouco máis adiante do paseo, cinco camelios. Finalmente, na zona do parque Baixa Redonda plantáronse tres quercus rubra ou carballos vermellos e tres quercus acutissima ou carballo de dentes serra, nunha zona de paseo na que xa existen especies similares.