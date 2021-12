O Concello de Nigrán arrancou onte o Nadal no municipio co acendido do alumeado nunha xornada que coincidiu ademais co Día Internacional da Discapacidade, polo que como é habitual e con maior motivo, as mochilas vibratorias estiveron dispoñibles na actuación que Manquiña e Tony Lomba protagonizaron na Praza do Concello. Foron representantes de ‘Un Nigrán para todos’ e do Consello de Participación Cidadá os encargados de premer o interruptor das luces.

Durante máis dun mes, desde onte e ata a gran cabalgata de Reis do 5 de xaneiro, o Concello de Nigrán desenvolverá máis de 50 propostas de ocio, cultura e deporte, cubrindo a totalidade das vacacións escolares e todas as fins de semana, prestando especial atención a un público familiar.

Hoxe mesmo, ás 10.00 horas haberá un roteiro guiado por Monteferro e ás 20.00 horas, no auditorio, a representación da obra de sombras chinescas ‘Carolina Ultrasónica’ da compañía Paso de Valverde. Mañá domingo, ás 19.00, Avelino González ofrecerá o monólogo ‘Contos de contrabando’. O luns 6 un novo roteiro e a proxección do documental Negro Púrpura (20.00 horas) e o martes 7 a proxección da curtametraxe de Aaron Siebert ‘Elas’ (20.00 horas). E así haberá unha cita lúdica practicamente cada día.

Haberá teatro afeccionado as fins de semana dentro do convenio con Fegatea, roteiros guiados polo municipio cada semana, carteiro real e paxe real que percorrerán todas as parroquias ou tradicionais probas deportivas como a carreira popular San Silvestre o 31 de decembro ou a dos Arroases do Val Miñor o día 26 de decembro; a maiores estrearase un ciclocross o 12 en Porto do Molle.

Como novidade, ofreceranse obradoiros de cociña para a infancia e de lettering ou papiroflexia.

A música tamén será protagonista este Nadal co Space Ensamble dedicado a filmes en colaboración coa Escola de Rock Paredes de Coura e a de Nigrán Gain Over o 12 de decembro ou o concerto de piano de Mayaka Nakawama o día 23 dentro do I Ciclo de Xóvenes Intérpretes, ademais do habitual baile para maiores o día 19.

A tradición galega máis popular nas Rías Baixas, as rondallas, non faltará un ano máis o día 24 co desfile polo municipio a cargo da Rondalla de Santiago de Parada e cunha xuntanza de toda a comarca o 26 na Ramallosa.

“En resumo, ofrecemos unha ampla oferta de posibilidades para todos os públicos pero prestando especial atención ás familias porque o Nadal é unha época moi memorable para a infancia que, ademais, está de vacacións escolares” Juan González - Alcalde de Nigrán

O personaxe de Nadal máis galego tamén virá a Nigrán. O Apalpador estará á tarde do día 25 na Asociación Cultural A Camoesa.

Ademais, a biblioteca municipal volverá a ser o escenario dunha exposición con ‘Kartoffel’, dos irmáns Trigo, desde o 10 de xaneiro, e no auditorio municipal, desde o día 17, estará a mostra de fotografías do IEM ‘Natureza no Val de Miñor’.

Ludoteca

O Concello de Nigrán, a través do Centro de Información ás Mulleres, organiza como cada ano a “Ludoteca de Nadal 2021” co obxectivo de favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar. O campamento, que terá lugar no colexio Humberto Juanes, está destinado a nenos de entre 3 e 12 anos e desenvolverase dende o día 22 de decembro ata o día 5 de xaneiro, en horario de 09.00 a 14.30. Ten un custe de 10 euros e o período de inscrición finaliza o vindeiro xoves, día 9. Os formularios de inscrición poderán recollerse no CIM, na Oficina de Atención Cidadá ou descargarse en http://sede.nigran.org/

Nigrán organiza unha recollida solidaria de xoguetes e roupa

O Concello de Nigrán repite este ano a campaña de Nadal “Agasallos de Corazón”, destinada ao Banco Municipal de Xoguetes para repartir durante todo o ano entre familias usuarias dos Servizos Sociais e tamén para promover o Roupeiro, tanto para doazóns como para recoller prendas ou de cara a realizar agasallos (desde infantil a adulto en todas as tallas, incluído zapatos. Nestes intres, resulta especialmente necesario recibir roupa de cama. Compre sinalar que calquera persoa pode doar pero tamén recoller, trátase dunha entrega directa, xa que o obxectivo é tamén contribuír á sostibilidade medioambiental dándolle unha segunda vida á roupa. Localízase na rúa Paradellas (ao carón do IES Val Miñor), é xestionado por voluntarias, e abre mércores e xoves de 10.00 a 12.30 horas e venres de 16.30 a 18.00 horas (mediante cita previa no 986383081)

Ata o 20 de decembro recolleranse xoguetes de todo tipo (coa condición indispensable de que se atopen en bo estado e debidamente hixienizados) no pavillón municipal de Panxón (de luns a venres de 10.00 a 13.30 e de 16.30 a 20.00 horas) e no establecemento Chupipostres (Estrada pola Vía, 114 B). Sinalan que son especialmente necesarios os destinados a partir de 7 anos en diante

En 2020, o Concello recadou miles de doazóns que permitiron agasallar a 125 menores de familias usuarias dos Servizos Sociais e, a maiores, creouse este Banco Municipal de Xoguetes que funciona durante todo o ano.