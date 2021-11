Pasado o día de Todos os Santos e a piques de chegar ao San Martiño, atopámonos en plena época de castañas e iso significa que chegan os magostos. Pequenos na casa, grandes nas vilas e tamén nos colexios, unha festa de exaltación deste produto de tempada para pequenos e maiores

Recende xa a castaña, produto estrela desta época do ano. Asada, cocida, tamén como ingrediente de diferentes pratos e sobremesas e a gran protagonista do magosto. Nas escolas, entre veciños, cos amigos ou mesmo na casa, arredor dunha fogueira, sempre hai un bo momento para degustar este froito de tempada.

Moi arraigado en Galicia, parte da nosa historia, cultura e tradición. O magosto mantívose vivo na nosa Comunidade durante miles de anos ata a actualidade. Comer castañas, beber viño novo e pintar as mans de cinsa para logo enzoufarse a cara, un mesmo e sobre todo aos demais a modo de xolda e falcatruada entre os máis pequenos e mozos.

Aínda que é nas provincias de Ourense e Lugo onde máis se festexan os magostos, polo feito de que alí se atopan as maiores poboacións de castaños de toda Galicia e unha porcentaxe da poboación se dedica ao cultivo e recolección de estes froitos como modo de vida, amparados pola Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, o certo é que se trata dunha festa estendida por todo o territorio galego e tamén nesta bisbarra.

Covelo

Covelo celebra hoxe a Mostra de produtos de outono na Praza Mestre Cerviño. Ás 10.00 horas abren os postos con exposición e venda de produtos e artesanía local, haberá un obradoiro infantil de manualidades e tampouco faltará a música da man das pandereteiras Ferriñas de Maceira e as do Suído e Breocáns. A partir das 14.30 horas magosto, organizado pola Asociación de Mulleres Rurais e o Concello de Covelo, con chouripan e castañas para todos ata rematar.

Nigrán

O Concello de Nigrán en vez de organizar un magosto masivo para todo o municipio está a colaborar con todas as entidades veciñais e culturais que o desexen para que elas o fagan nas súas parroquias, regalándolle as castañas como sempre fixo. En Vilariño e en Chandebrito celebraron xa o magosto a pasada fin de semana, hoxe é a quenda en Camos e para o vindeiro sábado están programados en Priegue e Panxón.

Porriño

Tamén para esta fin de semana están previstas algunhas actividades de Samaín que foron pospostas polo mal tempo. É o caso da Noite do Calacú no Porriño que se celebra hoxe a partir das 17.00 horas no barrio de San Benito. Haberá obradoiros de decoración de cabazas, contaconto, pregón, nomeamento da dama e cabaleiro, desfile de gran calacú e para rematar, ás 20.30 horas, magosto de castañas e viño.

Redondela

A Plataforma de Activistas Culturais e Artistas de Redondela, Sinha PACA, e o Concello de Redondela organizan un magosto o vindeiro sábado 13 na parroquia de Ventosela. Activistas desta parroquia animaron a Plataforma a trasladar o magosto, que viñan facendo na vila, a esta aldea, que ten o San Martiño por patrón e que, por mor do falecemento do anterior presidente da Comisión de Festas, corrían o perigo de non contar con celebración por segundo ano consecutivo. Desta maneira, Sinha PACA cumpre o seu cometido supraparroquial e San Martiño de Ventosela gozará dun día de festa.

As actividades comezarán pola mañá, retomando os xogos populares que tanto singularizaran as súas celebracións. Trompos, zancos, xogo da ra, da chave, bolos, mouróns, quebracabezas, carreiras de caracois, labirintos e demais xogos estarán a disposición das 11.00 ás 13.00 horas, baixo a supervisión de monitores. Hai límite de participación, máximo 50 nenos, polo que as persoas interesadas poden inscribirse enviando un email a sinhapaca@gmail.com. Ao mediodía a cantina da Cultural de Ventosela ofrecerá un menú a 12€ coa castaña como elemento central: crema de castaña, codillo con castañas e biscoito de castaña; poden facer as reservas na propia cantina ou chamando ao número de teléfono 986 40 46 82. Xa na tarde as actividades arrincan ás 17.00 horas con pregón a cargo do artista Suso Ben; ás 18.00 horas haberá unha actuación de baile a cargo do grupo O carballo das cen pólas, de Reboreda e ás 19.00 horas darán comezo os concertos das Efémeras e Os Pillabans. A festa contará cun DJ que amenizará toda a xornada e que prolongará á noite a festa.

O magosto propiamente terá lugar de tarde, onde se servirán castañas en dúas quendas, unha ao rematar a actuación de baile e outra no cambio de grupos. Ofreceranse castañas asadas até esgotar existencias

Salceda

Na parroquia salcedense de Parderrubias celebran hoxe o seu magosto popular. Enmarcado no ciclo cultural, que se prolongará ata o día 14 coa programación de diversas actividades, dará comezo ás 20.30 horas, no torreiro do centro cultural, e haberá castañas e viño de balde. Non faltará tampouco a música, da man do showman e dj Rubin Bermúdez

Soutomaior

O vindeiro domingo (14) celébrase un magosto popular en Soutomaior. Será a partir das 17.00 horas no campo de San Benito, en Romariz, con castañas de balde. Ademais haberá o contaconto “Lume de contos para tarde de castañas” a cargo de Celso F. San Martín.

Tomiño

O colexio Pedro Caselles Beltrán de Tomiño celebrou xa o pasado mes a súa tradicional festa do outono que comezou a primeira hora coas carreiras por niveis e continuaron con xogos populares: marro, soga-tira, carreira de sacos, a ferradura, a ra, brilé, buxainas, mariola, chave, as catro esquinas e zancos. Ao mesmo tempo fixeron as fogueiras e asaron as castañas para rematar a xornada degustándoas.