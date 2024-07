Viste con orgullo o folclore galego

Xa non queda nada para o 25 de xullo, a data elixida polas Irmandades da Fala para festexar o Día de todos os galegos.

Noutros lugares escolleuse o aniversario dunha batalla, dunha victoria. Nalgúns, a efeméride recorda o día dalgunha conquista ou revolta nacional. No caso de Galicia, festexamos unha xornada simbólica, un día de esperanza.

E é que festas nacionais son un feito relativamente moderno, co que as Irmandades adoptan en 1920 o Día do Apóstolo, un símbolo internacional de Galicia, pois a comunidade era coñecida en todo o mundo por ser o lugar no que estaba soterrado o Apóstolo.

A data foi reforzada polo famoso discurso ‘Alba de Gloria’, pronunciado por Castelao en Bós Aires precisamente un 25 de xullo, pero de 1948. Unha historia que fala de como unha pequena comunidade do noroeste da Península Ibérica chegou a ter dimensión global.

