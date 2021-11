No podía faltar a la cita. La tienda online del decano se apunta al Black Friday y lo hace con múltiples descuentos de hasta el 75% en su catálogo de productos hasta el 29 de noviembre, la ocasión perfecta para darte un capricho o ir preparando tus regalos para disfrutar de la Navidad en la ciudad olívica.

Los colores de tu equipo, ahora a mitad de precio

Podrás encontrar los mejores complementos con los colores de tu equipo a mitad de precio como el pack de cuatro vasos de vidrio tallado y cuatro posavasos diseñado para ‘Brindar por el Celta’; los cuatro tomos de la ‘Historia del Celta. 90 años de pasión por Vigo’; o el fantástico cortavientos del RC Celta, con detalles del escudo en el bolsillo central y del himno en la zona del brazo. Todo ello, ahora, al 50%.

Cuida tu salud con la tienda online de FARO

También grandes aliados para cuidar tu salud como la pulsera inteligente con termómetro. También disponible a mitad de precio en la tienda online de FARO hasta el 29 de noviembre, cuenta con múltiples funciones como: sincronización de valores en app para control de temperatura, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, etc.

También con un 50% se presenta este Black Friday en la tienda online de FARO la caja esterilizadora UV, capaz de desinfectar cualquier objeto eliminando el 99,9% de los virus y bacterias en cuestión de minutos.

Además, los amantes de la historia del deporte en Vigo, podrán hacerse con los libros Breves relatos de Deportes en FARO DE VIGO; y, para los aficionados al humor de Gogue, no pueden perderse Ilustrando as historias do noso día a día, ahora también a mitad de precio.

Un Belén infantil compuesto por 30 figuras pintadas a mano muy resistentes; tazas muy viguesas con diseños de la Reconquista o Dinoseto; o camisetas que ensalzan algunos de los símbolos más internacionales de Galicia como el modelo Airiños de Nikis Galicia son solo otros de los ejemplos de los múltiples productos de los que podrás disfrutar este Black Friday en la tienda online de FARO con descuentos de hasta el 75% hasta el próximo 29 de noviembre.