La FEMP es "mayoritariamente receptiva" al nuevo decreto de Hacienda y pide que incluya el fondo de transportes

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha asegurado este lunes que la Junta de Portavoces de la Federación se ha mostrado "mayoritariamente receptiva" con el nuevo decreto ley del Ministerio de Hacienda que incluye la suspensión de la regla de gasto para el año 2020 y ha pedido que se le añada el fondo de transportes para los ayuntamientos.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la FEMP, Caballero ha declarado que el Gobierno "resuelve imperiosas necesidades" de los ayuntamientos después de que el Congreso tumbara el anterior decreto ley para el uso de remanentes municipales. El alcalde de Vigo también ha reclamado que se apruebe en el "periodo más breve de tiempo" para tener "una normativa" que permita a las entidades locales hacer uso de su superávit. "Estamos a cero", ha denunciado.

Así, ha afirmado que seguirán dialogando con Hacienda para buscar "el enriquecimiento máximo para favorecer a los ayuntamientos" y ha señalado que la última propuesta del Ejecutivo infunde "una tranquilidad inicial" a los consistorios que veían "con agobio" su situación financiera. "El decreto retoma la buena dirección y va a resolver una parte que nos quitó la votación negativa del Congreso", ha explicado.

De la derogación del decreto en el Congreso, Caballero ha dicho que ocasionó "efectos pragmáticos" porque, según su valoración, los ayuntamientos pasaron de tener "más de 16.000 millones de euros para los próximos años a no tener nada". "Este decreto significará que podremos usar una parte significativa. Queremos seguir hablando y reconociendo el fondo de 5.000 millones de euros que queremos seguir recibiendo", ha puntualizado.

El presidente de la FEMP ha recordado que la nueva propuesta del departamento dirigido por María Jesús Montero "intenta resolver los problemas tan serios que produjo la votación negativa" en el Congreso y ha reclamado "los ahorros incautados en los bancos por la ley Montoro", en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012.

Caballero ha insistido en que no conoce "otra alternativa" a la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la movilización de remanentes municipales, algo que considera "imprescindible", y ha achacado a los partidos de la oposición que no ofrecieran otras opciones. Además, ha adelantado que en la Junta de Portavoces ha habido un "acuerdo unánime" para que el nuevo decreto ley incorpore el fondo de transportes, "que era de un mínimo de 275 millones de euros extensible a unos 400 millones". Según Caballero, esto es "imprescindible que se apruebe con efectos del año 2020" porque algunos ayuntamientos "tendrán que hacer frente al menoscabo de ingresos de transportes y no tendrán los ingresos provenientes" del Gobierno central. De no hacerlo, ha avisado, "entraran en déficit" con las "consecuencias negativas que eso implica".

El Ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los Ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros. No obstante, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, por "falta de consenso".

Esta iniciativa llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.