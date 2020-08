Lucas Lage: "Con una infección activa por Covid-19 no es válida la donación"

Como en cualquier otra unidad o servicio hospitalario, en el centro de coordinación del transplantes del Chuvi también se tuvieron que extremar las medidas con los pacientes que, por ser donantes, se les extraen los órganos. Tanto en la exigencia y control del paciente donante como en los trasplantes en sí, dando prioridad a todos los casos urgentes y redistribuyendo los recursos ante la demanda de pacientes con coronavirus.

-¿Cómo les afectó de forma directa la pandemia?

-La verdad es que hemos aumentado la exigencia en la valoración de los donantes y, sobre todo, hacemos una evaluación de la clínica y del donante. Si tiene una clínica con posibilidad de infección por Covid-19. También hacemos un estudio PCR a nivel pulmonar y nasal, el protocolo habitual, para descartar que haya podido haber una infección. Como valoración previa al proceso de donación.

-La propia actividad del servicio, por lo tanto, también se vio afectada por la evolución de la pandemia.

-Durante la situación más aguda de la pandemia en España, los recursos estaban redistribuidos a atender a los pacientes Covid. Hubo muchas UCIs en centros no trasplantadores y trasplantadores colapsadas y esta redistribución dejó un poco al margen la actividad de donación y trasplantes, aunque se siguieron haciendo los casos más urgentes.

-¿Una persona con Covid-19 o que haya pasado la infección puede ser donante de órganos?

-Con una infección activa no es válida la donación. Lo protocolizado es que hay que esperar una serie de días antes de volver a ser donante de órganos: 21. En medio de la infección activa no se puede ser donante. En los casos de infección no se puede alargar la situación. Estaríamos hablando de personas que han pasado la enfermedad y después de un periodo de 21 días pueden ser donantes de órganos de nuevo. Durante la infección esa donación está descartada.

-Si bien los datos podrían apuntar a una segunda oleada de coronavirus; cuando la situación se normalizó, ¿también el servicio se vio favorecido?

-Sí, a día de hoy se está recuperando la actividad poco a poco.

-¿Cuáles son los órganos que se extraen con más frecuencia?

-Los órganos más donados son los riñones y el hígado, precisamente, porque son aquellos en los que influye menos la edad para que sean viables. Luego estarían el corazón y los pulmones, que es menos frecuente encontrar buenas opciones por la idoneidad de los pacientes. Y, por último, el páncreas, cuya extracción es anecdótica. Este año no llevamos ninguno, por ejemplo.