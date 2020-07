Vigo aprueba ampliar Navia para crear 1.600 viviendas protegidas

La ampliación del PAU de Navia ha recibido este miércoles el visto bueno del pleno municipal. El plan para extender el barrio y facilitar la construcción de 1.600 nuevas viviendas protegidas ha salido adelante con los votos a favor del grupo socialista y el popular (22) y las abstenciones de los ediles de Marea y BNG (3). El plácet --previsible, tras el anuncio de Caballero la pasada semana de someterlo a esta última sesión de julio-- ha girado en torno al requisito que el Ayuntamiento había puesto a la Xunta de construir un nuevo instituto a cambio de aprobar el plan y que ahora queda pospuesto.

María José Caride, edil de Urbanismo, ha celebrado la "buena noticia" que supone la aprobación a la ampliación, pues atiende a los más de 5.000 vigueses solicitandes de vivienda protegida, pero ha reconocido al mismo tiempo tener el "corazón partido" al no existir compromiso explícito (el Concello había exigido la firma de un convenio) para el instituto, once años después del primer acuerdo. "La Xunta prefiere que los muchachos de Navia circulen 13 kilómetros para que vayan (a clase) a Valadares", ha lamentado. "Feijóo tiene que escuchar a los ciudadanos de Navia, no podemos seguir esperando". Caride ha recalcado que en las últimas elecciones del 12-J, el PPdeG fue la tercera fuerza en el barrio.

Desde los populares, su portavoz municipal, Alfonso Marnotes, ha denunciado un uso electoralista del proyecto por parte de Praza do Rei. A su juicio el gobierno local forzó "de forma ignominiosa" la aprobación del plan primero exigiendo el soterramiento de la VG-20 y después el nuevo instituto hasta pasado el ciclo electoral. "Se quitaron la careta", ha descargado.

Marea y BNG se abstuvieron en la votación. Rubén Pérez ha censurado "problema burocrático" generado con las más de 2.000 alegaciones presentadas, la mayoría sin contestar, mientras que el nacionalista Xabier Pérez Igrexas ha puesto de relieve el cambio de postura municipal: "Es evidente que erraron en su estrategia", ha subrayado.

La ampliación del PAU activará 200.000 metros cuadrados de suelo edificable, el 20% para uso terciario, unos 45.000 metros cuadrados para equipamientos y dotaciones, y 1.200 nuevas plazas de aparcamiento. Caride ha enfatizado que, fruto de las alegaciones del Concello, se mejorará la conexión del barrio con la avenida de Europa, se ejecutará un acceso peatonal al Lagares, y se rebajará la altura de las edificaciones.