Mila Ximénez anuncia que padece cáncer de pulmón

Entre lágrimas lo ha hecho público en su programa. "Tengo cáncer de pulmón", ha confesado Mila Ximénez en directo en su programa. Este es el motivo por el que la colaboradora de 'Sálvame' ha estado ausente en los últimos días en su puesto de trabajo.



Tras un intenso dolor en la espalda le hicieron una resonancias que ha sido la prueba que ha revelado que no tenía un pinzamiento en la espalda como ella creía, sino que su dolor se debía a un tumor en el pulmón con ramificaciones que no están localizadas.



Esta semana comenzará con la quimioterapia y está dispuesta a luchar y a someterse a todos los tratamientos que le digan los médicos. Confía en incorporarse al programa en septiembre, porque eso será lo que la salvará. Para nada quiere que la miren como una persona enferma.



Durante la conversación con Jorge Javier, Mila ha ido retomando su temperamento y carácter: "Un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña" ha asegurado con entereza. Durante este proceso ha contado con el apoyo de su hija, Alba, a quien le ha jurado que se va a salvar. Y también con el de sus hermanos. Aunque el temor está ahí y es a que le que le digan que hay una metástasis. "Me da miedo morirme ahora" y en un arranque de rabia ha comentado "Estoy muy cabreada".





Nuestra colaboradora Mila Ximénez ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. ¡Desde aquí te mandamos todo nuestra fuerza y cariño! — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 16, 2020