El Gobierno amplía los ERTE hasta el 30 de junio con el visto bueno de CEOE

El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido desde las 9.00 horas de este viernes, ha dado el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la noche del jueves para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio, han informado a Europa Press en fuentes empresariales.También han dado luz verde al acuerdo UGT, que había convocado a su Consejo Confederal para discutir el preacuerdo este viernes, y CCOO, que celebró reunión de su Comisión Ejecutivo.

De este modo, tras el visto bueno de los agentes sociales, el texto consensuado se aprobará en el próximo el Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo martes, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han agradecido el compromiso de sindicatos y empresarios, quienes han demostrado "estar, como siempre, a la altura de las circunstancias". "Se ha confirmado una vez más que los agentes sociales son una pieza indispensable para el avance social y económico de España", ha destacado Montero.

En un comunicado, la CEOE ha apuntado que su Comité Ejecutivo ha decidido este viernes aceptar la última propuesta planteada sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) tras las reuniones mantenidas en los últimos días en la mesa de diálogo social. No obstante, la patronal ha apuntado que "hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad".

Pese a ello, ha afirmado que, dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno, los miembros del Comité han entendido que este acuerdo, "aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica".

En cualquier caso, los empresarios españoles han instado al Gobierno a que se reúna ya, desde este sábado mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos.

En su perfil de Twitter, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que los ERTE han sido "claves" para evitar la destrucción de empleo y que "lo seguirán siendo los próximos meses, con las mejoras de derechos que han conseguido". "El país y la clase trabajadora se merecen este tipo de noticias", ha añadido.

Posteriormente, en un videocomunicado, Sordo ha resaltado que este principio de acuerdo es "una magnífica noticia", porque se renuevan los ERTE en las mismas condiciones que se consiguieron en el anterior acuerdo, es decir, sin consumir las prestaciones por desempleo e incorporando a las personas que, por no tener cotizados 12 meses, en circunstancias normales, no podrían haber accedido a estas.

"Es una buena noticia porque han sido la herramienta para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y tiene que seguir siendo una herramienta útil para evitar la destrucción de puestos en un momento en el que la economía empieza a recuperar su actividad y que los ERTEs pueden servir para acompañar el proceso de normalización laboral tratando de evitar los despidos", ha apostillado.

Además, cree que el hecho de que los empresarios, las organizaciones sindicales y el Gobierno hayan sido capaces de llegar a un consenso es "un mensaje extraordinario para la sociedad en general". "Estamos muy satisfechos de este acuerdo que nos va a permitir que la gente no sea despedida y seguir en esta fase tan dura intentando mantener el empleo".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que este principio de acuerdo alcanzado entre la patronal, sindicatos y el Gobierno "viene a ratificar la necesidad de que los ERTE sean el instrumento que haga posible que la deshibernación de la economía siga manteniendo las empresas y los puestos de trabajo".

"Tiene fecha 30 de junio, pero en realidad vamos a tener que hablar más allá del 30 de junio y tendrá que ver con los sectores más afectados, sobre todo en lo que respecta al turismo y transporte de pasajeros", ha apostillado.

Desde su punto de vista, este principio de acuerdo tiene que dar seguridad y tiene que ayudar a seguir con la política que marquen científicos en relación a la desescalada, porque "sino hay seguridad desde el punto de vista sanitario, la recuperación económica será imposible porque se volverá a atrás".

"Tenemos que felicitarnos porque hemos conseguido llegar a un acuerdo que va a dar estabilidad y que va a posibilitar que el gran esfuerzo que hemos hecho con la puesta en marcha de ERTE se pueda continuar y que todos los trabajadores que están en un ERTE puedan recuperar su puesto de trabajo", ha remarcado.

En un comunicado, UGT ha señalado que esta crisis no va a terminar con el fin del estado de alarma y que resulta "imprescindible" continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas "que han perdido el empleo, que no pueden acceder a uno, o que se han visto afectados por una reducción de ingresos o la imposibilidad de tenerlos".

Así, ha dejado claro que la estrategia de salida debe trazarse a partir del diálogo social, sumando a todos los agentes en esta tarea colectiva, "que requerirá de una enorme ayuda pública, para que los sectores productivos puedan soportar estos momentos sin caer en la quiebra, para garantizar los empleos, y para que tengan los medios financieros adecuados para reactivar sus actividades en cuanto sea posible".

También cree que es imprescindible garantizar las rentas a los hogares facilitando, vía prestaciones, que no se produzca un aumento de la pobreza ni de la desigualdad.



Acuerdo

El Gobierno alcanzó a última hora del jueves un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los ERTE hasta el 30 de junio, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

En concreto, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que no podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.

Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.