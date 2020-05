La frontera con Portugal seguirá cerrada hasta el 8 de junio

La frontera con Portugal no se abrirá hasta que se alcance la fase 3 de desescalada, prevista para el 8 de junio. Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al titular de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante la videoconferencia mantenida ayer con los responsables autonómicos.



Tanto Galicia como Extremadura mantienen estrechas relaciones económicas con los vecinos lusos, además de que hay importantes flujos de población trabajadora en zonas fronterizas.



En Portugal se levantó ya el estado de alarma por el coronavirus. Lo recordó ayer Feijóo y lo usó como argumento para criticar las sucesivas prórrogas del Gobierno español.





Además, el presidente gallego rechazó que se esgrima la necesidad depor causa de fuerza mayor de las empresas. "No se puede unir el estado de alarma a los ERTEs. No es honesto. Quieren cambiar derechos por dinero", criticó.El Gobierno abonará en tres tramos el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades, de manera que los primeros 6.000 millones se entregarán en el "corto plazo" y el resto en otros dos tramos "en la segunda parte del año".Así lo avanzó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.Esto disgustó a algunas comunidades, entre ellas varias socialistas, como Aragón, Baleares y Navarra, que en esa petición se sumaron a Cataluña.Pero también hayEn concreto, los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales. El presidente de la Xunta , Alberto Núñez Feijóo, reclama, sin embargo, que el reparto se haga conforme a los criterios del sistema de financiación autonómica, algo en lo que coincidió con Cantabria. Cataluña pide ya 4.000 millones de este fondo.