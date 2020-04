David, 14 años: "Es injusto"

Jorge, de once años, Ana, de cuatro, y David, de catorce, ayer en su casa. // Marta G. Brea

"Si hasta los quince años los niños van al pediatra, ¿por qué solo podrán salir a la calle los menores de trece años a partir del lunes? No lo entiendo, y no sé si seré capaz de dejar a mi hijo mayor en casa, y salir con los otros dos; a lo mejor nos quedamos todos y ya está", razona Ana Salgado, madre de David, de 14 años, Jorge, de once años, y Ana, de cuatro.

Su hijo mayor, David, también considera "injusta" la decisión del Gobierno y aún confía que mude de opinión. ¿Por qué su hermano, dos años menor, puede y él no? A veces le entran ganas de saltarse el confinamiento e igual que algún amigo bajar a comprar el pan o el periódico para sus padres. "Con su 1,73 de altura colaría por un mayor de edad", apunta su madre, que, por responsabilidad, no le deja cruzar la puerta de casa.

Frente a la desazón de David, un estudiante deportista con ganas de volver a jugar al fútbol con sus amigos, está la alegría de Jorge y Ana, que sueñan con que llegue el lunes, y eso que su madre, una y otra vez, les advierte de que solo podrán salir a pasear, no a jugar, y no podrán reunirse con sus amigos.

"Cuando se enteraron de que iban a bajar a la calle, la pequeña ya quería quedar con sus amigas para jugar y el niño ya se veía jugando al fútbol con sus compañeros de colegio", sonríe Ana Salgado, visitadora médica que estos días teletrabaja desde su casa. Su marido, Javier Pérez, compagina el trabajo en su gestoría, pero también hace horas desde casa para ayudar a la conciliación laboral y familiar.

Jorge y Ana cuentan los días que faltan para el lunes, aunque les apena que su hermano no les pueda acompañar. Jorge quiere ir al Castro a correr con su padre y Ana insiste en que le apetece "muchísimo" salir para volver a ver a "sus amigas".