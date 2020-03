Como un ejemplo a seguir. Así describió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el gesto que el casero de la marinense Zaida Gallego tuvo con ella el pasado fin de semana, cuando le envió un mensaje para comunicarle que no le cobraría el alquiler del local en el que tiene montada su peluquería mientras dure la cuarentena por el coronavirus.



Sánchez alabó el comportamiento del casero de Gallego durante su comparecencia en el Congreso, y puso a este como modelo a seguir para ayudar al pequeño y mediano comercio a sobrevivir a la crisis actual, generando todavía una mayor repercusión del caso.





Y es que la publicación que realizó Zaida Gallego esta semana en las redes sociales para mostrar su agradecimiento por la ayuda recibida, superó las, algo que ella jamás habría imaginado. Entre risas, comenta que "si llego a saber que hasta Pedro Sánchez lo iba a poner como ejemplo, no lo publicaba. Pensé que, como mucho, mi caso tan solo lo iba a conocer gente de Marín, de Pontevedra y algunas compañeras del sector, pero poco más.", explicaba ayer esta marinense a FARO.De hecho, ante el gran alcance inesperado que ha tenido su caso, su casero, vecino de Marín, le ha pedido que guarde suEsta peluquera comentaba que, a raíz de su publicación no solo empezó a recibir mensajes de más personas que estaban atravesando una situación similar a la suya, sino que "gracias a darlo a conocer, mucha gente me contaba quehasta que se supere esta situación", señaló Gallego.Abrumada por la repercusión , esta vecina de Marín considera que "está claro que es un ejemplo que deberían seguir muchos otros y me consta que otras personas tomaron nota y ya están haciendo lo mismo", porque según explica,En su casa acogieron la noticia con gran alegría, y es que en su domicilio conviven, de las cuales dos trabajan por cuenta propia, por lo que la situación no es nada fácil. En este sentido, Zaida Gallego comenta que "todos estamos padeciendo esta crisis, pero creo que los autónomos la vamos a sufrir un poquito más , porque tenemos que continuar asumiendo pagos y sin registrar ningún tipo de ingreso. Por ejemplo, en mi caso, tenemos que pagar el IVA, una cuota mensual, el sueldo a dos trabajadoras, luz, agua y aunque mi alquiler no era muy alto, el hecho de no tener que abonarlo durante los meses que permanezca cerrada, supone un gran alivio".Durante el tiempo de cuarentena,y con la mínima pensión que cobra mi padre. Porque los dos que trabajamos no tendremos ingresos, pero sí gastos".