Los 5 falsos mitos sobre el coronavirus que no deberías creer

La epidemia del coronavirus ha generado la difusión en los últimos días de un importante número de informaciones acerca de las precauciones que todos debemos tener para no contraer el virus.

Sin embargo, como suele ocurrir en estas ocasiones, no todas las noticias son certeras y responden a criterios científicos, sino que proliferan los bulos y las 'fake news' destinadas a desinformar a la población.

Entre estas últimas, recogemos algunos consejos que han circulado en los últimos días por Internet y por las redes sociales y que sólo son falsos mitos que en ningún caso deberías tener en cuenta.



El ajo no protege

Recetas de gel casero

Ha circulado en las redes sociales el bulo de que comer ajo sería una buena forma de prevenir infecciones. Cierto es que la OMS lo tiene listado como "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas", pero contra el coronavirus e infecciones similares no existen evidencias de que tenga efecto alguno.

No, elaborar tu propio gel alcohólico con una proporción de vodka o similares no protege contra el coronavirus. Los productos que puedes encontrar en tiendas están específicamente elaborados para lograr una correcta desinfección, pero las recetas que encuentres por Internet probablemente no serán seguras ni adecuadas para tu piel.



Rutinas de beber agua

Uno de los mitos más compartidos en redes sociales es el supuesto consejo de un médico japonés (de cuya existencia real no se tienen pruebas) de que beber agua cada 15 minutos sería una forma adecuada de eliminar los virus que entran en la boca. Mantenerse hidratado es un buen consejo médico, pero de una forma normal y natural, no estableciendo esa rutina, que no hará que no te entren virus por las vías respiratorias.



Distintas formas de calor

Hay mensajes erróneos en Internet que animan a beber agua caliente, tomar baños calientes, exponerse al sol o evitar tomar helado. Ninguna de estas cosas tiene base científica, son mensajes falsos propagados por las redes que en ningún caso te ayudarán a evitar el contagio o a curarte del coronavirus.



Plata coloidal

Un presentador evangelista con mucho predicamento en la televisión estadounidense recogió en su programa el mensaje de que el uso de plata coloidal, compuesta por pequeñas partículas de este metal suspendidas en líquido, serviría para combatir el coronavirus. La idea se difundió ampliamente en Facebook por distintos grupos desconfiados de la medicina convencional y ha circulado con gran velocidad en todo tipo de redes. Las autoridades de salud estadounidenses han desmentido rápidamente que sirva para curar enfermedades. Es más, puede causar daños renales, convulsiones, cambios de color en la piel y otros problemas de salud.