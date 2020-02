Feijóo quiere sacar a Galicia "del aquelarre de podemitas y socialistas"

El candidato del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha erigido al Gobierno de coalición de España en el enemigo a batir en estas elecciones autonómicas del 5 de abril. El líder popular se presenta como garantía de "estabilidad" y de respeto a la Constitución y con la intención de "sacar a Galicia del aquelarre político de socialistas y podemitas".

Su objetivo es aglutinar el voto de derecha de todos aquellos descontentos con el Gobierno de PSOE y Podemos. "Si no vamos juntos, van a venir estos multipartitos que tenemos en Madrid, apoyados por los independentistas. Todo estos estarían en el Gobierno de la Xunta", alertó en una entrevista en es.Radio.

Pero tambien quiere garantizar la movilización de su electorado al advertirles que no hay nada ganado. "Decir que vamos a sacar mayoría absoluta ahora mismo no parece muy razonable decirlo, aunque es para lo que estamos trabajando", señaló.

En su opinión, el objetivo es que en Galicia haya "un gobierno constitucionalista". Aseguró, en todo caso, que el problema en Galicia no es tanto el nacionalismo, "que siempre lo hubo y que representa un 13 o un 15 por ciento de la población", como el hecho de que el PSOE "se ha entregado definitivamente a los nacionalistas, también en la comunidad gallega".

Sobre las negociaciones con Ciudadanos para incorporar a integrantes de esta formación en las candidaturas del PPdeG, Feijóo advirtió que "no es fácil" debido a la situación precongresual de la formación naranja. Así, Feijóo explicó que los candidatos de este partido en Lugo apoyan a Igea y no quieren sumar ni ir en las listas del Partido Popular, pero la candidata de Vigo, que apoya a Arrimadas "sí quieren ir con el PP". Por eso pidió "saber exactamente si Ciudadanos quiere venir o no en las listas del PP con independientes".

Y en un acto en A Coruña Feijóo advirtió que no se presenta "como salvador de la patria" al tiempo que defendió las inversiones en la ciudad.