Gonzalo de Castro Parga: "Dos tercios de los cánceres son por mutaciones genéticas por el azar"

El Día Mundial contra el Cácner traer hoy a Cangas, dentro de los actos de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer al cirujano de la Unidad de Patología Mamaria del Complexo Hospitalario de Vigo (CHUVI), que ofrecerá una charla (20:00 horas) en el Concello, sobre "Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer".

- -¿Qué tipo de avances se han dado en los últimos años?

-Son avances porque hay más conocimiento sobre causas genéticas y factores de riesgo. En diagnóstico y tratamiento pasa lo mismo, con el dinero destinado a investigación. La Asociación contra el Cáncer ejerce aquí un papel muy importante, recauda dinero para investigación, se compran equipos y se investiga. La idea es seguir avanzando gracias al conocimiento y a la concienciación de la enfermedad en la sociedad y al dinero que supone para seguir en este camino, como ha sido el caso de la aportación de Amancio Ortega. Se puede criticar, pero la realidad es esa.

- -¿Pesa más la causa genética o los factores de riesgo?

-La mayoría de los tumores se producen por el azar, hay unas mutaciones genéticas en las células, pero muy pocas veces se van a deber a herencia o a exposición al tabaco o calcinógenos ambientales. En los dos tercios de los cánceres, la mutaciones son por azar, la mala suerte de tenerlo.

-¿Hay algún estudio en Galicia sobre estas mutaciones genéticas?

-No hay un registro de tumores a nivel nacional. Sí lo hay en tumores con patrón hereditario claro, como los de mama, ovario, colon o gástrico. Anivel gallego está la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que dirige el doctor Ángel Carracedo, en Santiago. Dispone de un registro completo de los cánceres de los que se han enviado muestras con factores hereditarios. Si un familiar tiene una mutación genética, se le hace un estudio a su familia, incluso se indican cirugías productoras de riesgo como en el caso de mama, ovario o de estómago. Hay gente que tiene mutaciones para tener cáncer de estómago o de tiroides. Y antes de tener el cáncer se quita en lo que llamamos cirugía profiláctica o preventiva.

-¿Se suelen realizar muchas intervenciones preventivas en su Unidad?

-Tenemos una Unidad de tratamiento del cáncer hereditario de mama asociado a herencia familiar. Cuando hay varios antecedentes genéticos en la misma familia, se manda el estudio a Santiago y si corresponde con que existe una mutación de alto riesgo para el cáncer de mama, se le explica a la paciente las posibilidades que existen, de seguimiento o de cirugía profiláctica. Muchas personas optan por quitarse las mamas con reconstrucción porque evitas el riesgo. Esta cirugía es uno de los avances.

-¿Cuántas suelen realizar?

-En nuestra Unidad de Mama unas 15 o 20 cirugías reductoras de riesgo. De cáncer de mama tratamos algo más de 350 cánceres al año y habrá unas 20 cirugías reductoras.

-¿Es correcto el programa de detección del cáncer de mama?

-La mamografía es una prueba diagnóstica que permite detectar tumores en fases muy precoces. El programa de la Xunta realiza mamografías cada dos años, entre los 50 a los 70 años, que son evaluadas por los radiólogos independientes y, si hay una mínima alteración se mandan a nuestra Unidad para realizar los estudios complementarios. Muchas dan resultado benigno, y otras son de riesgo o tumores que a la paciente se le van a detectar antes de que se manifieste. Es otro de los ejemplos de que gracias a los conocimientos y al dinero que se invierten en estas cosas, que son caras, tenemos desarrollado en Galicia el programa de cáncer de mama y de colon con la prueba de sangre oculta en heces y la colonoscopia si da positivo. Permite detectar el cáncer antes de que parezca. Este tipo de cáncer en mama y colon se da casi a uno por día, con 350-370 al año tanto de uno como de otro. Aquí sí merece buscarlos en la fase de cuando son curables.

-¿Se cuidan bien los factores de riesgo? ¿por qué, por ejemplo, si se habla de que los desodorantes con aluminio pueden ser un factor de riesgo, se siguen permitiendo?

-Por desgracia hay mucha información controvertida. Hay que ir a las fuentes de información importantes. No está demostrado que este desodorante vaya a dar un cáncer de mama. La obesidad, el alcohol o tener una menopausia precoz sí son factores demostrados de riesgo, pero hay otros que no. Está demostrado que el estilo de vida sana, la no obesidad, hacer deporte y tener vida equilibrada son factores preventivos reconocidos. Pero aun cumpliéndolos, aparece el cáncer y aquí es donde interviene el azar y la pregunta de por qué a mí me toca esta desgracia.

- ¿Qué se necesita para mejorar la atención del cáncer?

-La formación de centros, de equipos multidisciplinares para tratar todos los tipos de cánceres. En mama somos unos privilegiados y hemos comprobado como con el paso de los años los hospitales mejoraron muchísimo porque se trabaja en equipo. Antes de operar el cirujano, viene el radiólogo que diagnostica?después el tratamiento. No es solo un especialista el que actúa. Los tratamientos se deben de realizar en centros de referencia con equipos interdisciplinares. Los hospitales grandes como el Chuvi, tenemos un volumen suficiente que nos permite a todos los cirujanos tener la suficiente experiencia para tratar a las pacientes y tenemos el suficiente tiempo para tener el equipo multidisciplinar para reunirnos y tomar las decisiones de tratamiento para cada paciente de forma individualizada.