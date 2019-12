Así tendrás que bailar hoy el 'flashmob' de Navidad en Vigo

Porta do Sol se convertirá desde las 19.00 horas en una pista de baile al ritmo de las luces del árbol gigante con la celebración del multitudinario flashmob. Si el tiempo lo permite, las caderas de los participantes se moverán con los temas This is Me, la canción principal de la película El Gran Showman, y el navideño Jingle Bell Rock . Las coreografías, que constan de dos y cinco pasos, respectivamente, se pueden ensayar en un , que ya han visto más de 11.000 personas, en el que se explican con detalle los movimientos durante tres minutos.

La octava edición del evento, organizado por el Concello de Vigo y Bolbolúa Animación, es una de las citas marcadas en rojo en el calendario navideño de la urbe olívica por el ambiente festivo que genera y por el éxito de público que consigue: el año pasado, según fuentes municipales, más de 47.000 viandantes abarrotaron el entorno del Sireno atraídos por la pegadiza melodía de Don't Stop Me Now, de Queen.