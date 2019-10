La estudiante: "Estaba en shock, no me lo creía, pero no logró humillarme"

Carmen Carballido es la alumna de la Facultad de Económicas que denunció al profesor Luciano Méndez por criticar su escote. Ayer, arropada por compañeros de clase, volvió a dar la cara para censurar el comportamiento del docente y detallar la supuesta vejación.

Nada más empezar la clase, el profesor le dijo que tenía que hablar con ella al terminar. Pero "a los dos minutos", según contó la alumna, le soltó: "No puedes estar aquí con ese escote. O te tapas o te vas a la última fila. Esa no es manera de venir a una clase de Matemáticas".

Acto seguido, según denuncia Carmen Carballido, el docente continuó con su actitud y ante la defensa que de ella hacían sus compañeros de clase, empezó a señalarla y a pedir a los demás alumnos que la miraran: "venid aquí, si casi se le ve un pezón".

"Yo estaba en shock, no me creía que eso estuviera pasando en ese momento. Pero no consiguió humillarme por el apoyo de mis compañeros", contó la alumna a las puertas de su facultad.

"Me dijo que no me estaba echando, sino que me quedara atrás donde no pudiera verme", prosigue la estudiante. Fue entonces cuando decidió marcharse de la clase, actitud que fue secundada por la mayoría de sus compañeros de carrera, y presentar la denuncia en el decanato.

Esta es la segunda vez que Luciano Méndez censura a una alumna por la ropa que lleva a clase, argumentando que así no pueden asistir, pero la Universidade de Santiago no dispone de ningún código interno de vestimenta y decoro.

Carmen Carballido ya conocía el historial del profesor, su sanción universitaria por criticar la ropa de otra alumna, el intenso forcejeo con dos policías por aparcar delante de Comisaría en una zona reservada o su denuncia por violencia machista que acabó en absolución. "Obviamente yo estaba enterada de eso y no me gustaba, pero era mi profesor, y bueno, pues iba a clase igual. Pero mejor que me pase a mí que a una persona que se lo pudiera tomar peor o a una persona que se hubiera callado", comentó.