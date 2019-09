Aspas se suma al espectáculo de Land Rober

Ya se sabe que, si por algo se caracteriza el programa de la TVG Land Rober, además de por su humor cargado de retranca, es por contar con invitados de primer nivel. Por ese plató han pasado algunos de los rostros más populares a nivel nacional e internacional -icónica fue la participación de Julio Iglesias en el espacio-.



Esta noche el espacio estrella de la televisión pública vuelve al prime time y lo hace con una apuesta por todo lo alto. El primer invitado de esta nueva temporada será Iago Aspas.





A estas alturas xa o sabe media #Galicia, pero si polo que fora andabas durmindo, quedas avisada:



Este #Xoves12 o @aspas10 estará pintando a mona no #LRIagoAspas!!#VolveLandRober e volve a por todas!!! #Faltan3dias pic.twitter.com/A1m1rtQsUU — LandRoberTVG (@LandRoberTVG) September 9, 2019

Jonny, en el público de Land Rober

"Ei, Roberto Vilar, vai quentando que esta noite xogamos no Land Rober". Así de ilusionado se mostraba Aspas con la cita de esta noche en sus redes sociales.Pero no es la primera vez que Celta está representado en el programa, aunque fuese de manera más sutil. En abril de 2018 J onny Castro -siendo celeste- se infiltraba entre el público , con un discreto papel hasta que Roberto Vilar se acercó a preguntarle qué tal lo estaba pasando."Jonny es tan joven que en lugar de decirme 'mi novia estudió contigo' me ha dicho 'el padre de mi novia estudió contigo", ese fue el chascarrillo que protagonizaron presentador y futbolista y que desató las risas entre el público, donde también estaba el suegro del defensa. Jonny se declaró abiertamente fan del programa y comentó que era la segunda vez que acudía al plató como espectador.