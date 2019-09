El Celta dispone de 48 horas para dar salidas y vuelve a sonar Rafinha

La dirección deportiva del Celta apura las últimas horas de mercado parab, los dos futbolistas que no entran en los planes del club, y firmar el extremo que resta para completar el plantel. La entidad celeste centra sus esfuerzos en encontrar equipo al atacante danés, que ha rechazado ya importantes ofertas económicas del Aston Villa inglés, el Tigres mexicano y el Saint Etienne francés, a pesar de que alguno de estos clubes le ofrecía más dinero del que cobra en Vigo. Sin embargo, se muestran confiados en que lograrán convencer al jugador.



Por su parte, Gerard Romero, periodista de RAC1, asegura que el Celta está intentando el fichaje de Rafinha en estas últimas horas de mercado. La operación se situaría entorno a los diez millones (al centrocampista le queda una sola temporada de contrato y no renovará), que el Celta desembolsaría en dos plazos. El Celta nunca tuvo a Rafinha en sus planes durante el verano al considerar inviable la operación. Pero la situación podría haber variado, aunque no hay confirmación oficial.





?? RAFINHA.

El Celta se lanzará por el futbolista en estas últimas horas de mercado.

Tiene que cerrar alguna salida para afrontar esta operación.

Rafinha tendrá que rebajarse la ficha

Traspaso sobre unos 10M (pago en 2 plazos) — Gerard Romero (@gerardromero) August 31, 2019