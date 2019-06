Daniel Novoa: "Alimentar nuestra inseguridad con 'likes' puede ser muy peligroso"

El psicólogo Daniel Novoa habla en esta entrevista sobre educación emocional y psicología positiva, materias que impartirá en un curso en Vigo a partir del próximo lunes.

- Cuando alguien ve en redes sociales fotos de un viaje de un conocido y siente tanta envidia que le cuesta darle a "me gusta", ¿tiene un problema?

-[Risas]. Por supuesto que no, la envidia es desagradable y puede traer algunos problemas, pero no tiene por qué ser insana. Forma parte de nuestra variedad de emociones, aunque es de las que poco o casi nada bueno tiene que aportar.

- ¿Existe, entonces, la "envidia sana"?

-Para una envidia sana de verdad utilizaría mejor el concepto de admiración, orgullo o simplemente alegría; la envidia tiene una relación directa con la el enfado y es desagradable. Se puede envidiar a alguien que aprecias sin que eso sea malo para la relación, forma parte del paquete, otra cosa es cogerle manía o incluso odiarle.

- ¿Se puede "entrenar" la empatía?

-No es muy sencillo, pero se puede entrenar a través de la percepción empática de las emociones de otros. Lo normal es traerla de serie y hay muchas personas que desearían tener menos, volvemos al sano equilibrio.

- ¿Qué se entiende por "creencias tóxicas"?

-Son ideas que creemos que son verdades absolutas, pero que realmente no tienen por qué serlo. Si somos capaces de detectarlas ya hemos dado el primer paso para que no nos compliquen la vida, como, por ejemplo, pensar que debemos caerle bien a todo el mundo.

- ¿Y el "optimismo inteligente"? ¿En qué consiste?

-Consiste en afrontar ciertas cuestiones con optimismo, pero sin que este sea una fantasía. No quiere decir que no podamos ser pesimistas en algún momento, porque eso sería imposible, pero sí tratar de tener una actitud de acción y de cambio cuando estamos en una situación que no nos gusta o queremos afrontar ciertos retos.

- Otro concepto que maneja es el de la "autoestima sana". ¿Las redes sociales y el ansia por los "likes" hacen que la autoestima pueda llegar a ser algo insano?

-Volvemos al sano equilibrio. El ser humano es variable, pero si en general estamos pensando constantemente que no valemos para nada o, por el contrario, que somos los mejores en todo, mal vamos. Una autoestima sana se entiende como un concepto básicamente positivo de uno mismo, pero sin pasarse de rosca para así afrontar los retos del día a día con un mínimo de seguridad y confianza. Tener que alimentar nuestra inseguridad o ego con "likes" puede ser muy peligroso.

- Se atribuye a Churchill la frase de que "el valor es la primera de las cualidades humanas, ya que garantiza todas las demás". De la misma forma, ¿se podría decir que el miedo es la peor de las emociones, porque inhibe las demás?

-No me atrevería a decir que el miedo es la peor, ya que una profunda depresión, la violencia o la falta de empatía pueden generar un sufrimiento terrible, pero es cierto que el miedo puede traer mucho sufrimiento, ya que paraliza, limita y puede ser extremadamente desagradable.