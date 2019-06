Grupo Emenasa y Comercial Pernas se disputan la concesión a la que renunció Lidl en Beiramar

De no interesar a nadie después de renunciar Lidl a disputársela dos pujantes empresas de los sectores naval y pesquero de la ciudad. Emenasa -el grupo empresarial presidido por quien lleva las riendas del astillero Hijos de J. Barreras, José García Costas- y el Centro Loxístico Porto de Vigo (CLPV) -la sociedad capitaneada por la pesquera Comercial Pernas ahora con otras armadoras en el accionariado- optan a hacerse con la concesión en Beiramar que lleva años luciendo las ruinas provocadas por la sucesión de incendios de la extinta Frigoríficos Berbés (Fribesa). Para ambas compañías, la parcela de 3.330 m2 representa por cercanía a sus instalaciones una oportunidad única: de expansión, en el caso de la firma naval al situarse contigua a su sede, y de ampliación para la pesquera al emplazarse al otro lado de la calle Severo Ochoa donde construye un centro logístico y de negocios.

Conocidos los nombres de los candidatos a ocupar durante los próximos 40 años el solar al que había renunciado la cadena de alimentación Lidl tras más de dos de infructuosos intentos por tramitar los permisos con la Gerencia de Urbanismo, la Autoridad Portuaria analizará estos días las dos ofertas que las citadas compañías presentaron el pasado jueves, justo cuando vencía el plazo del concurso que comenzó a contar el pasado 9 de abril con su publicación en el BOE.

De toda la documentación, entre los principales aspectos, aquellos que declinarán la balanza en favor de uno u otro candidato, en el pliego de condiciones de la convocatoria figuran los siguientes: la recaudación de tasas que reporte al Puerto el proyecto propuesto (valorado con 30 puntos), la creación de puestos de trabajo junto a las perspectivas de los tráficos que pueda generar su actividad a los muelles vigueses (50 puntos) y "otros datos o circunstancias que puedan ser de interés para la Autoridad Portuaria, en función del mayor interés público de la oferta" (20).

En la institución portuaria no parecen preocupados por encontrarse ante el dilema, inesperado aunque no lo reconozcan, que representa el hecho de seleccionar a un ocupante de entre dos de sectores diferentes. Ateniéndose a las preferencias que su presidente siempre mostró sobre el futuro uso que debería tener esta concesión, reconocen que la firma pesquera contaría con más opciones. Incluso antes de que la cadena de alimentación sorprendiera solicitándola para abrir un supermercado y hasta después, cuando FARO desveló que finalmente tiraba la toalla con el Concello y negociaba ya como alternativa para su nuevo súper la juguetería Toys 'R' Us en Jacinto Benavente, Enrique López Veiga defendía la actividad frigorífica como la natural de la zona enmarcándola en el resurgir del esplendor histórico que abanderó la industria del frío en Beiramar. Solo que ahora la que se postula es Emenasa, uno de los grupos más potentes del sector auxiliar del naval gobernado por el presidente de un astillero con una importante carga de trabajo para los próximos años como Barreras. Así que el favorito ya no está tan claro.

Partida igualada

Tan igualada debe estar la partida por la parcela que desde Praza da Estrela, sin revelar ni los nombres ni los detalles de los proyectos, a preguntas de este periódico sobre cuál criterio primará sobre el resto a la hora de adjudicarla se remitieron a lo que se concluya del análisis de las ofertas "siguiendo los baremos establecidos en el concurso". No obstante apuntaron que la generación de empleo estaría entre los factores "influyentes" en la decisión.

Tampoco desde las empresas quisieron pronunciarse sobre sus posibilidades. García Costas se limitó a confirmar que su grupo había entregado la documentación pero respecto al destino que daría a la concesión solo reveló que "por supuesto está vinculado al sector naval". Precisamente Emenasa acaba de practicar una profunda remodelación al ámbito de unas concesiones que abarcan desde Jacinto Benavente hasta Beiramar, donde la flamante fachada de una sede que acoge su central administrativa y talleres ya distorsiona con la derruida edificación contigua de Fribesa. Anexionando estos 3.330 m2, el grupo del presidente del emblemático astillero duplicaría sus dominios en esta franja marítima.

A un mes de inaugurar el centro de negocios del Centro Loxístico Porto de Vigo (CLPV) que edifica sobre las antiguas concesiones de Pescanova y Pescapuerta en Jacinto Benavente, el proyecto que Comercial Pernas impulsa aliado con Chymar, Marpesca, Marfrío y Confremar dedica la parcela de Beiramar a planta frigorífica. Sumando los congeladores ya en funcionamiento en el nuevo complejo al planificado en frente, este grupo empresarial lograría una capacidad de almacenamiento en frío superior a las 9.000 toneladas a pie de muelle. Y no escatimarán recursos. Fuentes al tanto de la inversión la cifran en más de cuatro millones.