Rueda recuerda que la Xunta cumplió sus competencias con Ence a nivel ambiental

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, salió ayer al paso de las críticas desde el Concello de Pontevedra sobre la búsqueda de una ubicación alternativa para Ence fuera de la ría de Pontevedra asegurando que "por ahora ya sabemos quién tiene una responsabilidad muy directa en que se pierdan muchos puestos de trabajo en la comarca, que es quien está intentando que dejen de tener aquí esa ubicación".

De este modo el popular respondía a las afirmaciones recientes del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que aseguró que es un deber del gobierno autonómico, a través de la Consellería de Industria, la propuesta de una ubicación de la pastera alternativa a los terrenos públicos de Lourizán.

Rueda, que participó en el Foro Empresa celebrado en el Parador de Pontevedra, recomendó en declaraciones a la prensa que más que preocuparse por buscar esa solución al problema, el gobierno local mejor habría hecho "no provocando ese problema".

"La Xunta de Galicia cumplió sus competencias examinando de una forma muy estricta desde el punto de vista medioambiental la documentación que presentó Ence en su momento para la autorización", recordó.

Sin embargo, criticó que "el alcalde de Pontevedra dice que él no tiene nada que ver con el empleo". "Después vemos que, aunque cause la pérdida de muchos puestos, debe de ser que no le preocupa nada".

"No es responsabilidad de la Xunta de Galicia resolver los problemas que otros causan", acusándole del posible cierre de la fábrica en la ría.

Respecto a si desde el gobierno autonómico se valora la participación en el proceso judicial, Alfonso Rueda señaló que todavía carecen de comunicación oficial alguna a la Xunta. "Por ahora no podemos examinar la documentación, pero valoraremos la posibilidad si tenemos la legitimación", indicó.

"Nuestra preocupación número uno son los puestos de trabajo, que eso se traduzca en una personación lo veremos llegado el momento", matizó.

Para la Rueda, es precisamente esa falta de información directa a la Xunta la prueba más clara de una falta de respeto a las competencias de Galicia y de autogobierno desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Desde el punto de vista oficial nada podríamos hacer dado que nada nos fue comunicado. Es cierto que desde que se conoció el allanamiento de la Abogacía del Estado las noticias no son nada tranquilizadoras", se lamentó.

A este respecto aludió a los anuncios por parte de Ence de no realizar más inversiones a largo plazo y a las advertencias de los colectivos de empresarios de que se perderá "una industria fundamental".

De hecho, el grupo popular defenderá en el pleno de la próxima semana una proposición no de ley a través de la que se expresa el rechazo del Parlamento gallego al cambio de criterio de la Abogacía del Estado.

Por su parte, la concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que acudió acompañada de Alfonso Rueda al Foro Empresa en Pontevedra, reconoció que la marcha de Ence podría afectar al compromiso de la empresa de aportar 15 millones de euros al proyecto de mejora de la depuradora de Pontevedra.

"Quien quiera apartar a Ence de este compromiso tendrá una responsabilidad directa de la falta de implicación en la mejora del saneamiento y de las aguas de Pontevedra", advirtió.