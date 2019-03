Música de los 60 contra el alzhéimer

"Hay personas que llegan a no recordar ni a sus hijos pero les ponen una canción de su infancia y la siguen a la perfección". Aprovechando esta triste realidad, la Fundación Coral Casablanca y Afaga (Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias de Galicia) han creado un coro llamado Los sonidos de la Memoria dirigido a personas con estas patologías y sus cuidadores, "los grandes olvidados cuyo desgaste es también terrible", reconocía el presidente de la fundación Ignacio Pérez Amoedo. El Real Club Náutico acogerá, como viene haciendo con el resto de los grupos de la Fundación, los ensayos que se estrenan esta mañana. "Sería difícil mantener este montaje sin un lugar estable, que es una maravilla al igual que el trato que nos dispensan", añade el también abogado.

El coro está conformado por 18 pacientes con alzhéimer y sus cuidadores así como una veintena de voluntarios de otras agrupaciones que ayudarán en los primeros pasos de este proyecto musical. En su mayoría se trata de "mujeres de entre 70 y 80 años de edad" por lo que el repertorio de los temas se centrará en la música de los 60, pero adaptadas. "En esta época era cuando estos pacientes tenían 25 o 26 años, por ello incluiremos las que más recuerden, tienen que cantar lo que la memoria les respete. En esos años iban a bailar, a cantar, en los que se enamoraron... por ello es muy importante integrar estas canciones", afirmaba el director de esta nueva agrupación, Óscar Villar.

Cualquier persona que padezca esta enfermedad puede entrar a formar parte del coro, si bien será Afaga la encargada de "filtrar" las solicitudes en relación al grado de demencia o alzhéimer. Así la asociación evaluará los informes sanitarios para buscar cierta "homogeneidad" entre sus integrantes, pero no vocal sino médica. "No vamos a coger a personas por su grado de vocalidad sino por su nivel de enfermedad", aseguraba Villar, quien admitía que este nuevo coro, que se suma a los otros cuatro ya existentes, no "es un trabajo, sino un privilegio por poder ayudar a pacientes con alzheimer a través de un proyecto musical y vocal. Vamos poco a poco cumpliendo con las bases de la Fundación", añadía Villar.

Rodríguez, Tapias, Pérez y Villar, en la firma del convenio. //MARTA G. BREA

José Carlos Rodríguez, presidente de Afaga, reconocía y valoraba la importancia de estas iniciativas de cara al tratamiento de las personas que padecen estas enfermedades. "Conozco otras alternativas socioterapéuticas pero no constituidas como un coro. La importancia del proyecto radica también en la unión entre familiares y pacientes; y si cantar es bueno para los sanos imagínate para los enfermos", aseveró. La iniciativa también recibió el aplauso del presidente del Náutico, Rafael Tapias, presente en la firma del convenio entre ambas organizaciones y quien auguró un "éxito fenomenal" al proyecto. "No solo somos un club deportivo, sino social. Estamos integrados y somos parte de Vigo y estamos abiertos a colaborar en cualquier acto y más ante estas actuaciones que son tan importantes", celebró Tapias.

La inscripción para formar parte del coro estará abierta todo el año ya que "nadie está libre de enfermar en cualquier momento". Hoy a las 12.00 horas arrancan los primeros ensayos y su director Óscar Villar confía que en los próximos meses ya puedan ofrecer sus primeros conciertos.