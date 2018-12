"Sería muy importante ganar tres partidos consecutivos"

Miguel Cardoso destacó la importancia que tiene para el Celta sumar una tercera victoria consecutiva ante el Leganés, no tanto por la posibilidad de que el equipo celeste duerma esta noche en puestos europeos como por la trascendencia que este triunfo tendría para fortalecer la autoestima del grupo, pero sobre todo por la convicción de ser un equipo que da la cara en todo momento frente a cualquier adversario. "Sería importante ganar tres partidos seguidos, pero lo importante es tener la certeza de que vamos a estar en la pelea en todos los partidos. Eso es lo seguro, que vamos a competir", subrayó el entrenador portugués en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino celebrado ayer en A Madroa.

Cardoso apuntó que la clasificación para competición europea es un objetivo a largo plazo, en el que no piensa en este momento. "No me gusta hablar de esto. Hace dos semanas estábamos hablando que si perdíamos un partido íbamos a pelear por el descenso. Es importante tener los pies en el suelo", manifestó el preparador luso, que prefiere marcarse objetivos más cercanos. "En mi cabeza va siempre el trabajo, la construcción y seguro que la estabilidad y el enfoque en el trabajo nos va a llevar donde queremos, no con un destino marcado, sino con metas a corto plazo", relató.

El entrenador del Celta no se fía del Leganés, un rival de buenas cualidades defensivas y peligrosos atacantes. "Espero un partido duro, difícil, contra un rival que viene de conseguir buenos resultados. Es un equipo que no encaja fácil, defiende muy bien y tiene atacantes peligrosos. Juega con defensa de tres central muy fuertes y altos y es también poderoso a balón parado", explicó Cardoso, que elogió la labor de Mauricio Pellegrino al frente del banquillo pepinero: "Tiene un equipo organizado, que comprende muy bien los momentos y que espera su oportunidad en cada partido. Tiene un juego característico que hemos estudiado para intentar imponer nuestro plan de juego".

Según el técnico luso este plan pasa por "mirar adentro lo que tenemos que hacer y ser fieles a nuestra idea y a nuestro plan de juego", pero también comprender que el adversario va a plantear muchas dificultades. "Hay que saber que vamos a tener que pelear hasta el último minuto. Estoy seguro que lo vamos a hacer y así estaremos más cerca de llegar a donde queremos", dijo.