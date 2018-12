Rubial: "O problema é que non existen pediatras nin médicos de familia para cubrir as baixas"

El gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, confirmó ayer que será la dirección asistencial de los centros de salud, dependiente del_Sergas, la que se encargue de coordinar la Atención Primaria tras la dimisión de los jefes de servicio. "Asumiremos as cuestións do día a día. Afortunadamente, a actividade en atención primaria está moi planificada. Haberá unha serie de circunstancias do día a día que estaban facendo os xefes de servizo dentro das súas competencias que deberemos asumir", explicó Rubial, que considera que no habrá ningún tipo de problemas organizativos en los centros de salud pese a la dimisión de los coordinadores.

El gerente del EOXI reconoció que puede haber casos en que algunos médicos se vean obligados a atender a cincuenta pacientes en un día, pese a que en las agendas de cada facultativo solo hay 37 huecos disponibles. "Cremos que 37 pacientes para unha xornada de catro horas e media é unha cifra razoable. O que ocorre é que en moitos casos chegan pacientes que non teñen cita, e para iso nós xa puxemos en marcha algunha medida que está dando resultado e de feito foi moi exitosa, como a implantación da triaxe no centro de saúde da_Doblada, que permite clasificar aos pacientes que veñen sen cita e ordenalos en función das súas necesidades asistenciais", señaló.

Rubial insistió en la respuesta dada por Sanidade en los últimos días para justificar que no se puedan cubrir todas las bajas, hecho que está provocando una sobrecarga asistencial en Atención_Primaria. "Non existen nin pediatras nin médicos de familias substitutos. Estamos nunha situación prácticamente de desemprego cero. Iso impide que podamos substituir todas as ausencias, permisos e baixas laborais", apuntó Rubial. Ante las críticas de los dimisionarios a la situación de la Atención Primaria en el área de_Vigo, el gerente discrepa. "A área sanitaria de_Vigo ten o maior orzamento da súa historia, e máis de douscentos millóns de euros se invirten en Atención_Primaria, que ademais é o servizo mellor valorado polos cidadáns nos distintos barómetros que se establecen._Por tanto, esa percepción de falta de dignidade da que falan os xefes de servizo non parece coincidir coa percepción dos cidadáns", asegura Ruibal. "Hai aspectos que son difícilmente aceptables", consideró el_gerente, en relación a algunas afirmaciones vertidas por los jefes de servicio que han presentado su dimisión. "Pero teño que dicir que eles forman parte da solución, en ningún caso do problema", concluyó Rubial.