Los Javis sacan su lado más íntimo en 'Planeta Calleja'

En la noche del domingo 'Planeta Calleja' ponía el broche de oro a esta temporada con Los Javis como invitados y recorriendo la cara menos turística de la India, a la par que permitiéndonos descubrir un poco más a la pareja de directores.



Javier Calvo y Javier Ambrossi han conseguido revolucionar el consumo cultural millennial y tras el increíble éxito de 'La Llamada', tanto en su versión teatral como ante la gran pantalla, se coronaban convirtiéndose en los profesores de interpretación de 'Operación Triunfo'. Pero realmente para conocerles en profundidad se han tenido que alejar de las alfombras rojas y galas de premios en las que son habituales y de la música del 'talent show' de TVE, porque ha sido Jesús Calleja quien ha conseguido que hablen de su infancia y la cara más dura de la fama.



La infancia de Los Javis

Ningún camino que lleve al éxito está hecho de rosas y el de los Javis no iba a ser menos, tal y como ellos mismos han desvelado. "Vengo de una familia de adolescentes. Mi madre me tuvo con 18 años. La separación de mis padres me afectó muchísimo. De hecho, todas las movidas mentales que tengo vienen de ahí", confesó el actor sobre su infancia.





La presión de la fama

Su momento más duro

Aunque Calvo tiene recuerdos felices gracias a su abuela Lola, reconoce que la relación con su padre no ha sido fácil. "Mi padre era muy serio, muy exigente. Ha cambiado mucho y nuestra relación ha recorrido un camino muy bonito", ha declarado el actor, que no ha podido evitar emocionarse al hablar de su abuela:, desvelaba.Aunque sus nombres son imprescindibles en cualquier fiesta o evento que se precie y podemos verles todos los días en televisión, no siempre han sabido batallar contra la fama en la que se han visto envuelta en los últimos meses. "La gente y los medios te ponen en un lugar que no te corresponde.Pierdes el control de tu vida porque eres rehén de la imagen que proyectas y te proyectan", asegura Calvo.Para poner un ejemplo de cuandorecuerdan: "De repente te llaman de la Moncloa, te ves con el presidente y lees en los periódicos que apoyas a determinado partido político. ¿Por qué? Nunca nos hemos posicionado".Además, Ambrossi que se cerró Twitter hace meses ha reconocido que: "A mí me afecta, te machaca al final estar mucho rato del día pendiente de lo que piensen los demás", ha sentenciado.Durante el viaje con Jesús Callejas, descubrieron algunas de las costumbres de la India. Visitando Benarés, la ciudad sagrada a orillas del río Ganges, los invitados asistieron a una, sin embargo hay cuerpos que no se queman por miedo a que puedan traer mala suerte, como son los dey son tirados al río, por lo que es muy normal verlos flotar a su paso.Una situación que Los Javis no soportaron y tras ver un cadáver flotar en el río y por el olor de los que se estaban cremando pidieron muy agobiados abandonar el recinto,