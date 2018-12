El desafío celeste tiene una cita en Balaídos

Miguel Cardoso debuta con el Celta en Balaídos en busca de un triunfo que al equipo vigués se le resiste desde que derrotó en casa al Eibar a finales del mes pasado y que necesita con urgencia después de quedarse a la orilla de la zona de descenso al solo dos puntos de los últimos doce en juego. Recibe el cuadro celeste (Balaídos, 13.00 horas, BeinLaLiga) al todavía más necesitado Huesca, neófito en la categoría, que se presenta en la coliseo olívico como colista con una sola victoria -en la primera jornada- y cuatro empates en trece partidos.

Duelo de necesidad entre dos equipos de diferente pelaje y con distintos objetivos a los que la competición ha convertido en rivales directos, tal como reconocía el pasado miércoles Iago Aspas, que alertaba de la necesidad de salir de la espiral negativa que ha propiciado el despido de Antonio Mohamed y situado al Celta solo tres puntos de la zona de descenso.

El entrenador portugués se presenta ante la afición celeste tras un discreto debut en Anoeta en un choque en el que el Celta mostró mejor disposición con la pelota, pero reincidió en buena parte de los errores (principalmente defensivos) que han convertido la temporada en un camino de espinos. A pesar de que el tiempo de trabajo con todos sus jugadores ha sido corto, Cardoso confía en sumar hoy un triunfo que alivie la delicada situación clasificatoria y llene de confianza al grupo para afrontar un tramo de competición (hasta el paréntesis navideño) en el que los celestes se van a medir a tres de los rivales que actualmente le acompañan en la franja baja de la tabla: Huesca, Villarreal y Leganés (antes de cerrar el año en el Camp Nou frente al Barcelona).

Cardoso afronta el choque contra el Huesca en mejores condiciones que lo hizo el pasado lunes en Anoeta. El técnico ha podido preparar el duelo desde el principio con todos sus jugadores internacionales y recupera ante los de Francisco a algunas piezas importantes que causaron baja hace unos días contra la Real Sociedad.

Así, el preparador luso podrá contar con los defensas Hugo Mallo y Gustavo Cabral, ausentes por sanción en Anoeta, el marinense por acumulación de cinco amonestaciones y el argentino debido a su expulsión en el choque disputado antes en casa contra el Real Madrid. Cardoso dispondrá también del madrileño Fran Beltrán, ausente frente a los donostiarras por lesión y que ayer recibió el alta médica después de completar sin problemas los dos últimos entrenamientos con el grupo. Con el retorno del centrocampista madrileño, el preparador celeste cuenta apenas con dos bajas, ambas por lesión: Mathias Jensen y Stanislav Lobotka. Cardoso ha excluido de la lista a Roncaglia, indiscutible para Mohamed , que se queda fuera de lista por decisión técnica por primera vez esta temporada, y dos de los descartes habituales de su predecesor: Robert Mazan y Nemanja Radoja. El técnico ha convocado para el choque a 19 futbolistas, con lo que hoy deberá realizar otro descarte.

En este segundo encuentro al frente del equipo se perfilan cambios (no muchos) en todas las líneas. Sergio apunta de nuevo a la portería respaldado por una defensa de cuatro en la que se da como seguro el regreso de Hugo Mallo. Pese al buen papel firmado por el nigranense Kevin en Anoeta, Cardoso no va a prescindir de la jerarquía y profundidad del capitán en un partido de tanta importancia, en el que los celestes se proponen revertir la tendencia. El costado izquierdo de la zaga será previsiblemente para David Juncà, el único especialista con el que cuenta el actualmente el técnico para esta posición descontando al marginado Mazan.

Las dudas están en el eje de la línea, donde Cardoso dispone de todos sus efectivos. A pesar de la ausencia de Roncaglia, las opciones son amplias. El mexicano Néstor Araújo parece la apuesta más segura en la zona izquierda, acaso acompañado de nuevo de David Costas, pero sin descartar otras opciones, como Gustavo Cabral o incluso el paraguayo Júnior Alonso, en este caso con Araújo como central derecho.

La gran sorpresa en el medio campo podría ser Jozabed Sánchez, que repetiría titularidad pese a su discreto papel en Anoeta, donde disputó sin ningún brillo sus primeros minutos este curso. El andaluz formaría en el eje de la línea medular junto al turco Okay Yokuslu en perjuicio de Fran Beltrán, a quien podría faltarle algo de ritmo debido a su reciente lesión.

Las otras novedades del once pueden ser Sofiane Boufal, que relevaría al danés Andrew Hjulsager en la banda izquierda, y Maxi Gómez, que entraría en el once en perjuicio de Emre Mor, desplazando a Brais Méndez a la banda derecha, como ocurrió en el segundo tiempo en Anoeta, cuando Cardoso decidió rectificar su decisión inicial de dejar en el banquillo al goleador uruguayo. Todo hace indicar que el preparador celeste no va a cometer en esta ocasión el error de prescindir de un tipo que suma siete goles y cuatro asistencias en lo que va a curso y proporcionó al equipo 18 goles la pasada temporada. Maxi y Aspas, por tanto, volverán a amenazar juntos la meta rival.

El Huesca, mientra tanto, afronta su primera visita a Balaídos en Primera División en busca de su segundo triunfo a domicilio del curso tras doblegar al Eibar en la jornada inaugural del campeonato en agosto pasado. Los de Francisco, que relevó el mes pasado a Leo Franco al frente del banquillo oscense, necesitan reaccionar para no quedarse descolgados en la clasificación.

El técnico azulgrana realizará numerosos cambios con respecto al equipo plagado de suplentes que cayó goleado en las última jornada ante el Athletic. Se da por segura la vuelta de Jovanovic a la portería, así como el regreso de la defensa titular (Miramón, Pulido, Exteita y Akapo). Musto volvería a acompañar a Moi Gómez en el eje de la medular, con Ferreiro y Gallar en las bandas y el colombiano Chucho Hernández como referencia en punta.