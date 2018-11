Chris Martín, Norah Jones y Jamie Cullum animan la boda del año

La boda del año en Galicia ponía ayer el broche con una cena de gala. Marta Ortega y Carlos Torretta culminaron la celebración de su boda con una cena de gala en el recinto hípico de Arteixo a la que acudieron unos 400 invitados, entre los que se encontraban Jon Kortajarena. Amaia Salamanca o Eugenia Silva.





Chris Martin tocando Yellow esta noche en la fiesta de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en A Coruña - España || via ig: pppiccioli pic.twitter.com/fOMMWeIvuT — Coldplay Spain (@coldplayspain_) 18 de novembro de 2018



Y como en cualquier gran fiesta que se precie no faltó la música, y en esta ocasión estuvo a la altura del resto de la boda. El cantante y pianista inglés de jazzy la estadounidense, ganadora de nueve premios Grammy, pusieron la música en el arranque de la celebración.Jamie Cullum interpretó al piano versiones de temas de The Beatles, Rihanna, el 'Shake it off' de Taylor Swift y el 'Everlasting love' de Carl Carlton, entre otros. También al piano, Norah Jones ha tocado alguno de sus grandes éxitos, como 'Come away with me'.Por si fuese poco, el plato fuerte lo pusointerpreto varios temas, como, una canción que la pareja disfrutó con un emotivo baile. Y por supuesto no podía dejar de interpretar