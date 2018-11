Carlos Baute, Marta Sánchez y James Arthur se suman a David Bisbal y Greeicy como invitados de 'OT 2018'

Tras la monumental bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'Operación Triunfo 2018', llega una nueva gala donde contarán con la presencia de cinco artistas de éxito internacional, que presentarán sus últimos trabajos discográficos.



Por un lado, David Bisbal volverá a pisar el escenario que le vio nacer junto a Greeicy, tal y como él mismo anunció en redes. Los cantantes presentarán su single 'Perdón', una rumba latina muy optimista.







Ruth Lorenzo, en el jurado

Ruth Lorenzo, jurado de 'OT 2018'. EFE

sumarán sus voces a las de esta edición, que se reúnen para presentar. La canción habla de una pareja que se reencuentra y revive la química entre ellos.Cerrando la lista de invitados se encuentra. Su nuevo trabajo busca repetir los fenómenos de 'Say you won't let go' y 'Naked'.El tema grupal que deberán interpretar los concursantes es el 'Enamorado de la moda juvenil' de Radio Futura. Además,con 'Everything' de Michael Bublé y 'Hasta la raíz' de Natalia Lafourcade.Famous y Marta cantarán 'September', de Earth Wind & Fire; María y Sabela, 'I wanna hold your hand', de The Beatles. En solitario, Natalia, 'Aunque no sea conmigo' de Celso Piña; Julia, '90 minutos' de India Martínez; Miki, 'Can we dance' de The Vamps; y Alba Reche, 'Je veux' de Zaz.Los triunfitos estarán sometidos al criterio dejunto a Ana Torroja, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos