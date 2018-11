Podemos suspende de militancia a Rita Maestre y a los otros cinco concejales

El Consejo de Coordinación de Podemos en la Comunidad de Madrid ha decidido suspender de militancia de forma cautelar a la portavoz del Gobierno de Madrid, Rita Maestre, y al resto de ediles de Podemos del Ayuntamiento que ayer a última hora decidieron abandonar el proceso de primarias de Podemos Madrid para concurrir a la plataforma de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para las próximas elecciones.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada después de que Maestre, junto con José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez, se hayan 'descolgado' de la lista que iba a presentar el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez.

A petición del propio Rodríguez, este consejo autonómico ha acordado, entre otras cuestiones, una medida cautelar de suspensión de militancia a los seis ediles, que horas antes han incidido en que ellos no querían dejar de formar parte de Podemos y sí seguir trabajando "codo con codo" con Carmena.

Esta decisión la ha tomado el Consejo este lunes en base al artículo 7 del Documento Ético que rige Podemos y que establece el "exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (Cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo o cualquier otra) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía".

Todo ello "sin perjuicio de los espacios de confluencia con otras organizaciones o con la sociedad civil, y con las listas abiertas que se corregirán mediante criterios de género, siempre y cuando dicha corrección no implique la disminución de la representatividad en el caso de las mujeres, es decir, listas cremallera abiertas y con corrección de género para impedir que el resultado de la votación perjudique la representación de las mujeres".

En el mismo sentido, este artículo recoge "rechazar el trasfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de los órganos de Podemos si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por la ciudadanía".

Como recoge los propios estatutos, el Consejo de Coordinación tanto Estatal como Autonómico, podrá decretar de forma colegiada la suspensión cautelar de cualquier afiliado cuando se produzcan diferentes situaciones, entre ellas su integración oficial en las primarias o listas electorales de otro partido.

En caso de sustanciarse una falta muy grave, las infracciones que contempla el partido de Pablo Iglesias pasan por la inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido o en representación de éste durante un periodo de entre uno y cuatro años; la suspensión de afiliación durante un periodo de tiempo de entre tres meses y un año; la expulsión de Podemos; o incluso una sanción económica, exclusivamente para los miembros de los órganos colegiados y grupos de cargos públicos, de acuerdo con lo previsto en su reglamento.



Candidatura de Julio Rodríguez



En este caso, el Consejo ha decidido abrir un expediente disciplinario a los seis concejales, que se convertirá en expulsión en el caso de que decidan continuar con su idea de presentarse a la candidatura de Carmena sin integrarse en la lista de Podemos Madrid. En el caso de que cambiaran de opinión, se anularía.

Este lunes, Julio Rodríguez tenía intención de presentar la candidatura que encabeza en Unidas por Madrid, con Rita Maestre de número dos. Sin embargo, ediles como García Castaño (concejal de Hacienda) o Esther Gómez (Carabanchel) y personas cercanas a la propia Carmena, no se encontraban ni entre los diez primeros.

Esto obligó a los seis ediles a tomar una decisión in extremis anoche que acabó con el abandono de las primarias de Podemos Madrid donde se habían inscrito previamente no sin ruido también por los rumores que apuntaron al intento de estos ediles de no presentarse a las primarias porque contaban con la confianza de la alcaldesa.

Este lunes, y preguntado al respecto, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha evitado hablar de expulsión pero sí ha advertido de que los candidatos de las elecciones que no pasen por las primarias de la formación "no serán concejales de Podemos" porque, ellos mismos con sus decisiones "libres" se estaban situando fuera.