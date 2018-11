Marta Sánchez desvela el motivo de su fracaso como jurado de 'Tu Cara me suena'

Han pasado tres años desde que la cantante Marta Sánchez fuera jurado de ´Tu cara me suena´. Su paso fue de lo más polémico, distante e incómodo.

La exmujer de Jesús Cabanas protagonizó momentos muy tensos tanto con el equipo como con los participantes.

Ahora Marta Sánchez ha revelado cuá fue el motivo por el que nunca encajó en el programa. "Yo tenía una pareja que estaba dándome siempre muchas opiniones de cómo lo hacía y como dejaba de hacerlo". Por aquel entonces, la gallega salía con Dani Terán.

"Además, lo de ser jurado para mí fue muy difícil, no me gusta juzgar", ha puntualizado. "Me encorseté un poco. No estaba tan suelta como podría haberlo estado", añade.