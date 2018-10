O Marisquiño se reúne la semana que viene con Concello y Diputación para organizar la próxima edición

La semana que viene se celebrará una reunión clave a tres bandas para asegurar la continuidad de O Marisquiño en la ciudad. Los promotores del festival mantendrán un encuentro con Concello y Diputación en el que abordarán todas las cuestiones relacionadas con la puesta en marcha de un festival que cada año atrae a decenas de miles de personas. Además, fuentes cercanas a la organización aseguran que también solicitaron una reunión con Xunta de Galicia y Zona Franca y permanecen a la espera de que ambas instituciones fijen una fecha que no se puede demorar en el tiempo. Tal y como adelantó FARO el pasado 1 de octubre, las tres federaciones internacionales presentes en el evento (baloncesto, skate y dirt jump) fijaron el 25 de noviembre como último día para conocer si la cita se celebrará en Vigo.

La ubicación de las pistas es otra de las cuestiones que deberán aclarar en las próximas semanas. Hay que recordar que durante el último concierto de la pasada edición una parte del muelle de As Avenidas, lugar habitual en el que se celebra la cita, se derrumbó. El Puerto de Vigo ha confirmado en varias ocasiones que mantiene la cesión de espacios para O Marisquiño y SeaFest, aunque desconoce sí podrá ofrecer la zona dañada, que a día de hoy continúa bajo precinto judicial. Fuentes cercanas a la organización apuntan que no se solicitarán los espacios portuarios hasta confirmar el cuadro final de apoyos financieros para la próxima edición.