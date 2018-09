Lucas, de "Andy y Lucas", responde "enfadado" a los padres de Gabriel Cruz: "Este país se está volviendo loco"

Lucas González, miembro de "Andy y Lucas", ha respondido "sorprendido" y "muy enfadado" al comunicado de Patricia Ramírez, en el que la madre de Gabriel Cruz, censura el uso de la imagen de su hijo en un concierto de esta formación musical "junto a un eslogan político".



"¡Qué vergüenza!", ha replicado el cantante andaluz en un vídeo en su cuenta de Twitter en el que, tras pedir disculpas a los padres del pequeño, ha negado su intención de alinearse políticamente. "¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!", ha argumentado.



Lucas González ha rechazado en su respuesta que él o su compañero pretendieran obtener algún tipo de rendimiento para su fama con este acto "Somos populares desde hace 16 años, no nos aprovechamos de nada", subraya y ha manifestado que lo único que pretendían era "que la causa no muriera" y "ayudar para que esos hijos de puta que asesinan a niños no se salgan con la suya".



"¡Yo también soy padre y, si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado al suyo, Dios no quiera, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia!", prosigue muy malhumorado en su réplica.



El vídeo, que aparece acompañado del texto "reitero, el mundo al revés", González denuncia además que "este país se está volviendo loco, loco, pero luego pedimos firmas y nos echamos fotos con los políticos".