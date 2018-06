Miguel Ángel Serrano: "No es razonable ni admisible que Aena cause una cancelación múltiple de vuelos"

En las últimas semanas se han multiplicado las colas de usuarios afectados por alguno de los desvíos y cancelaciones de vuelos que ha sufrido Peinador. La asociación de consumidores Facua aconseja a todos los perjudicados exigir ante Aena y las compañías aéreas una compensación por los daños económicos y morales producidos por los retrasos acumulados. Miguel Ángel Serrano pertenece al equipo directivo de Facua y considera "un despropósito" la decisión de Aena de sustituir el ILS en una época con tantos vuelos diarios.

-¿Qué pueden hacer los viajeros afectados por los retrasos y desvíos?

-Es importante señalar que la circunstancia no es imprevista, sino que es una obra planificada. No existe fuerza mayor y creemos que debería hacerse de una manera que afecte lo menos posible. No es razonable ni admisible que Aena provoque una cancelación múltiple de vuelos. Dicho esto, desde Facua recomendamos que los pasajeros soliciten a la compañía aérea los servicios que necesiten y al gestor aeroportuario cualquier clase de daño producido. Lo más oportuno es hacer una reclamación de forma paralela ante ambos organismos.

-Iberia ha optado por cancelar varios vuelos de la conexión con Madrid y los usuarios han hecho el trayecto en autobús. ¿Pueden denunciar esa acción sus clientes?

-Cuando nos encontramos en un vuelo en España es aplicable el Reglamento Europeo de Transporte Aéreo de Pasajeros, que recoge una serie de compensaciones en función de los retrasos o cancelaciones. Sin embargo, existen una serie de excepciones que a buen seguro utilizará la compañía, como por ejemplo alegando un hecho de fuerza mayor. Es cierto que Iberia conoce el problema desde hace días y podría haber avisado a sus pasajeros de forma diligente. De forma paralela a esas acciones del reglamento, los usuarios deben siempre reclamar para que quede constancia de los hechos y solicitando una alternativa y una compensación económica. Es muy importante que los afectados presenten sus quejas.