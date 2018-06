A veces las redes sociales cumplen su función: unir a personas. Una fotografía colgada hace días por un agente de la Guardia Civil de Asturias en su cuenta de Instagram ha servido para que una niña gallega le escriba a su padre un mensaje de Whatsapp en el que le pedía que retomaran su relación.

Todo empezó hace una semana. Fue entonces cuando este el usuario colgó en Instagram una foto despertando a su hija después del turno de noche. Días después el agente de la Benemérita recibió un curioso mensaje a través de esta misma red social. Le escribía la madre de una de sus seguidoras. Y lo que le contó le dejó tan impresionado que tuvo que compartirlo con todos sus seguidores. La historia ha sido más que comentada estos días en la red social.

"Tengo una hija de 17 años, cuando me divorcié tenía 8. Cuando cumplió 13 su papá se casó de nuevo y dejó de visitar a sus niños porque tuvo otro", comenzaba la gallega. El caso es que la chica "se emocionó" cuando vio la foto del agente de la Guardia Civil asturiano despertando a su hija y decidió actuar. Cogió el móvil y le mandó un whatsapp a su padre en el que habla tanto de su situación como de la de su hermano (que actualmente ya es mayor de edad y con el que por tanto el citado padre no tendría ninguna obligación a nivel legal".

"¿De verdad que no nos echas de menos? Es muy triste que casi sólo conozcas a tus hijos por fotos", sentenciaba la menor definiéndose como una "obsesa" de los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Esa sería, de hecho, la razón por la que la chica había empezado a seguir al agente de la Benemérita asturiano. "Yo sólo pedía unas horas contigo, que me riñeras y que fueras mi padre. Desde tu boda no pasamos un finde juntos. Jamás unas vacaciones. Y en Navidad no nos quieres ni en la mesa. Pues tengo mis derechos. Quiero verte", acaba el mensaje la adolescente.

El caso es que esta historia acabó bien. El propio agente de la Guardia Civil comunicó a través de su cuenta de Instagram que al final el padre y sus hijos se habían acabado viendo. El resto de la historia ya queda entre ellos. Al menos las redes sociales han servido para lo que fueron creadas: para unir a personas.