Denunciados dos locales de hostelería de Pontevedra abiertos de madrugada con 15 y 34 personas en su interior

Desde que se decretó el uso obligatorio de mascarillas contra la Covid, el pasado 18 de julio, la Policía Local de Pontevedra ha interpuesto 133 denuncias a personas que no la utilizaban.

Seis de ellas fueron el pasado fin de semana, tal y como anunció la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías.

De esas seis, dos eran personas que iban en bicicleta y que no la llevaban puesta, pese a que no realizaban deporte.

Pero, sin duda, las denuncias más destacadas del pasado fin de semana son las relativas a locales de ocio que continuaban su actividad fuera del horario permitido, es decir más allá de la una de la madrugada. Desde el final de la desescalada han sido 31 las denuncias, alguna de ellas en locales reincidentes y que suma más de una en la misma noche.

El pasado fin de semana los agentes denunciaron a un local que continuaba abierto a las 2 de la madrugada con 15 clientes, así como a otro que a la 1.50 horas contaba con al menos 34 personas en su interior, todas sin mascarilla y sin respetar la normativa anti Covid.