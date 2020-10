Alta gastronomía, también en casa

Dar apoyo a los hosteleros de O Grove y Sanxenxo, ofreciéndoles un servicio a domicilio que les ayudase a paliar la reducción de los aforos. Era, cuando se presentó el pasado verano, el primer objetivo de Caylu, que ahora da un salto a la ciudad del Lérez de la mano del restaurante Ultramar, encabezado por el chef Pepe Vieira.

Las entregas y recogidas arrancaron este fin de seman en la Ultramar. Con los slogans "Make your kitchen great again" y "Tú pide, Caylute lo lleva?" todo se resume en una posibilidad, indican las mismas fuentes,"te acercamos la gran cocina a tu casa" porque el servicio a domicilio no tiene por qué estar asociado a un tipo en cuestión de comida rápida sino que incluso un estrella Michelin como Pepe Vieira puede hacer que te sientas grande cuando el timbre de tu casa suene y aparezca ante ti un producto de calidad y bien presentado? en definitiva un regalo gastronómico para tu paladar, como él mismo lo define".

Los responsables de la iniciativa se proponían también con Caylu "cambiar la idea preconcebida que se tenía hasta ahora del servicio a domicilio", indican de modo que integraron todo tipo de cocina en su plataforma, desde la comida rápida hasta la más elaborada.

Destaca que los hosteleros "diseñaron un proceso totalmente diferente a otras plataformas existentes en el mercado con unos costes totalmente asumibles para cualquier establecimiento y prestando atención además a todos los requerimientos legales".

El verano, añaden, ha servido de entrenamiento para poner en marcha la aplicación, así como para definir procesos operativos "y para adquirir un bagaje en el mundo del Delivery y poder optar más adelante a una plaza como la de Pontevedra, que cuenta con un mayor número de habitantes y en donde otras plataformas ya están asentadas".