Una semana para disfrutar de Lorca

El próximo día 20 arrancará en el Museo la "semana lorquiana". Se trata de segunda edición del encuentro alrededor de 25 de octubre, denominado "Día de García Lorca en Galicia" y las actividades se enfocarán tanto a público infantil como al adulto, con propuestas a cargo de Polo Correo do Vento. La Diputación indica que esta nueva entrega "afianza esta fecha en el almanaque cultural", ampliando la oferta en la institución pontevedresa, si bien en esta segunda entrega afectada por las restricciones, que implican menor aforo, opción preferente de los formatos on line y las actividades al aire libre etc.

Las actividades comenzarán con cuentacuentos ilustrados pensados para los colegios de Pontevedra. En estas sesiones de 60 minutos aproximadamente se realizará una narración dirigida al público infantil al tiempo que se desarrolla un dibujo, ambas actividades vinculadas a la presencia de Lorca en Galicia y a los fondos del Museo de Pontevedra.

En la parte final de estos encuentros dedicados a Lorca, los niños ilustrarán al poeta granadino en un taller de dibujo.

Ya para público adulto, se celebrará la mesa redonda titulada "Federico García Lorca en Pontevedra. As iniciativas pedagóxicas e a revista Cristal". El encuentro está programado para el próximo día 22 a las 19.30 horas y propondrá, indican los organizadores, "una nueva aportación de la visita del poeta a la ciudad de Pontevedra y vinculada a la exploración de iniciativas pedagógicas de la época tan ligadas a la visita de la Barraca como las Misiones Pedagógicas y a la revista Cristal".

Participarán en el encuentro la librera y escritora Mercedes Corbillón como moderadora, y como ponentes el historiador y crítico de arte Ramón Rozas, el editor y escritor Henrique Alvarellos y el escritor Xosé María Álvarez Cáccamo. Finalmente, el sábado 24 se realizará una ruta titulada "Lorca e a revista Cristal", que partirá a las 13 horas desde la Plaza de San José. Consistirá en un itinerario explicativo por la ciudad de Pontevedra en relación a la publicación de la revista "Cristal", que finalizará en el Museo de Pontevedra. Para participar en la ruta se exige inscripción previa en gabinetedidactico.museo@depo.es.