El alcalde de Cuntis hace un llamamiento a extremar las precauciones ante el avance de la Covid-19

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, hizo esta mañana una llamada a que los vecinos extremen las medidas de prevención frente al Covid después de que las autoridades sanitarias le informasen "de que en los últimos días la expansión del coronavirus está aumentando tanto en Cuntis como en los demás municipios del entorno".

Según Campos, "en nuestro caso el aumento está siendo de menor grado, pero hay una tendencia al alza que hace que la situación comience a ser preocupante". Explicó que "en estos momentos el virus afecta ya a un aula del CPI Don Aurelio, que se encuentra en aislamiento, y tenemos constancia de algunos positivos más entre la población".

Campos explicó que "revertir esta situación es responsabilidad de todos y todas". "Tenemos que ser capaces de anticiparnos y contener la cadena de contagios en estos momentos para así evitar la aplicación de medidas mucho más drásticas en el futuro", añadió. "El Covid19 es una enfermedad muy peligrosa como se está demostrando tanto en nuestro país como a lo largo y ancho del mundo", explica, por lo que "debemos extremar las precauciones".

"Me veo en el deber ¬añade¬ de insistir en que se cumplan las recomendaciones decretadas por las autoridades sanitarias (uso correcto de la máscara, distanciamiento social, refuerzo de la higiene de manos€) y las restricciones actuales decretadas por la Xunta de Galicia", por lo que recuerda que están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y deben evitarse en la medida del posible los encuentros con personas no convivientes para facilitar la trazabilidad en el caso de un positivo. Explica que a partir de este momento las fuerzas de seguridad (Policía Local y Guardia Civil) van a aumentar la vigilancia en todos los establecimientos y "no dudarán en sancionar a aquellas personas que incumplan las normativas de seguridad en locales, terrazas y espacios públicos". "Estoy en contacto permanente con los grupos de la oposición a quién le transmití personalmente esta información y avanzo que el Ayuntamiento determinará de aquí al lunes, en función de la evolución epidemiológica, la puesta en marcha de medidas especiales de control como pueden ser la limitación o suspensión de todos los actos y actividades que se desarrollen en instalaciones y espacios públicos". Los servicios municipales también incrementarán las medidas de prevención y se intensificarán las desinfecciones tanto en el colegio como en otros puntos especialmente sensibles.