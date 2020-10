Fragilidad y fortaleza desde el arte emergente

La melancolía, la infancia, lo doméstico... son solo algunos de los temas que planean en la exposición Novos Valores 2020, en una edición especial (con novedades como la limitación de edad de los autores a los 35 años o la reducción de obras) y en la que se hace sentir "la sensación de fragilidad ante la pandemia" destaca el director del Museo, José Manuel Rey, "la presencia del dolor, la renuncia a la universalidad y una vuelta a lo próximo, a la revalorización del trabajo artesano, al reciclaje y la necesidad de aprovechar los materiales de casa".

El vicepresidente provincial, César Mosquera, y la concejala de Cultura, Carme Fouces, acompañaron en la presentación a los artistas premiados con las becas de esta edición: Andrea Dávila, que profundiza en su obra I wish you'd rub your quills against my stomac en "la piel como el lugar de encuentro con el otro, con lo extraño"; Nuria Figueiredo, al frente de su taller de cerámica y que apuntó a su trabajo Voltar como un homenaje a su infancia mediante obras de narrativas fragmentadas y oníricas; Mar Ramón Soriano, cuya propuesta Homeworks. 58h 35 min habla "del diálogo entre el proceso artesanal, pausado, y los industriales, más rápidos, habla del tiempo"; y Alejandro Rego, que en la composición de 9 imágenes Representación nº 3. La mano del artista, aborda la vinculación entre "fotografía y pintura como modos de representar la realidad y como ambas se relacionan", explicó.

Con los cuatro trabajos premiados (cuyos autores reciben una beca de 7.500 euros para ampliación de sus estudios artísticos, financiar exposiciones o desarrollar nuevos proyectos creativos) la exposición presenta otras 17 obras seleccionadas por el jurado.

Se trata de una edición con un importante peso de la escultura y, especialmente, de la creatividad femenina, ya que ellas son autoras de tres de las quintas partes de la muestra. Ésta podrá visitarse durante el próximo mes en el Sexto Edificio e invita a disfrutar en otoño de la fragilidad y la fortaleza del arte emergente.