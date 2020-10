El PP de Poio muestra su malestar por la obra en la plaza de A Granxa

El grupo municipal del PP de Poio trasladará al Gobierno Local, en los próximos días, el malestar de los vecinos de Campelo que "se sienten engañados" por los incumplimientos del Concello en relación a la obra de las aceras.

Nati Torres llevará a la Comisión de Urbanismo las preguntas de vecinos de la zona por las diferencias entre lo anunciado por Concello y Deputación y el estado actual de las obras. Las infografías presentadas en septiembre de 2018 mostraban una plaza de A Granxa peatonalizada, con bancos, árboles y otras mejoras "que ahora no aparecen por ningún sitio", y presentó. "No sabemos sí fue por una cuestión técnica o de presupuesto pero lo que esta claro que no tiene nada que ver lo que prometieron con el que ejecutaron", sentencia el grupo popular.

La oposición insistirá también en la preocupación de vecinos y negocios de Campelo por la falta de estacionamiento en varias zonas, y pedirán que se dé una solución "antes de que finalice la obra de las aceras". Torres recuerda que el hecho de no tener plazas de estacionamiento ya suponía un serio problema antes de las obras. Para los populares, una alternativa sería comprar, arrendar o conseguir la cesión de parcelas de particulares.