El Concello volverá a congelar las tasas e impuestos municipales el año próximo

El Concello de Pontevedra volverá a congelar por séptimo año consecutivo los cinco impuestos y las 20 tasas municipales que cobra a sus vecinos y empresas. Así lo anunció el concejal de Economía e Facenda, Raimundo González Carballo, tras explicar que ya se están dando los primeros pasos para confeccionar los presupuestos del año próximo. "Todas ellas van a permanecer inalteradas, no se va a tocar absolutamente ninguna".

González Carballo explicó que esto no supondrá una merma de ingresos para el Concello. ¿Cómo será posible? El edil volvió a explicar la misma fórmula que en los seis años anteriores: Por un lado, una rigurosa actualización de los censos y el incremento de las personas que se conectan a estos servicios municipales (como es el caso del saneamiento o abastecimiento de agua); y por otro, una continua lucha contra el fraude. Anunció que las inspecciones y revisiones se mantendrán a lo largo de 2021, pero que prestarán especial atención a la tasa del 1,5% que cobran por ocupación de la vía pública por parte de grandes empresas, una medida que afectaría fundamentalmente a empresas suministradoras de servicios de telefonía, electricidad y gas, que no se revisa desde hace cinco años. "No lo hacemos porque tengamos alguna sospecha, pero creemos que es bueno hacer controles cada cierto tiempo", explicó González Carballo. También explicó que las inspecciones continuarán en aquellos impuestos y tasas que suman decenas de miles de contribuyentes, como la basura o el saneamiento, y en el que los procesos de revisión son, obviamente, más lentos.

Esta nueva congelación de las tasas, explicó Raimundo González, supone "mantener la misma presión fiscal pero teniendo en cuenta que Pontevedra era ya una de las más bajas de entre las capitales de provincia" e incluso entre aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes.

Respecto al presupuesto de 2021, el edil de Economía e Facenda afirmó que "estamos trabajando en los prolegómenos del presupuesto pero con dos dificultades mayúsculas" relacionadas con decisiones que tiene pendientes el Gobierno estatal. La primera se refiere al ingreso de cerca de 20 millones de euros que reciben del Estado y que a día de hoy desconocen si se va a mantener dicha cantidad o no. La segunda incertidumbre se refiere a si se incrementará o no la retribución de los funcionarios públicos, ya que en los últimos tres años había un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para ir incrementando un determinado porcentaje. El concejal espera que estas cuestiones se puedan resolver a lo largo del mes de octubre.

Nuevo presupuesto

Por último, González Carballo también se mostró partidario de elaborar y aprobar un nuevo presupuesto en lugar de prorrogar los actuales, como han sugerido algunos alcaldes debido a la crisis del Covid-19.

El edil pontevedrés sostiene que la prórroga de los presupuestos podría limitar la capacidad de actuación de los concellos en materia de inversiones, justo en un momento en el que creen que deben servir de dinamizadores ante la crisis económica inyectando liquidez en el tejido económico y empresarial.