Visitantes de al menos 36 provincias pasaron por Sanxenxo en el último puente

El municipio de Sanxenxo recibió durante el pasado puente del Pilar a visitantes de al menos 36 provincias españolas. La localidad recoge estos datos gracias a un escáner lector de matrículas, la nueva herramienta de trabajo de la Policía Local, que permite conocer, entre otros datos, el origen de las personas que acudieron al municipio durante el periodo vacacional y comprobar el tirón turístico de Sanxenxo fuera de la temporada estival.

Los controles policiales se realizaron a distintas horas en las dos entradas principales al municipio por la PO-308 y la salida de la autovía durante las primeras jornadas del puente. Pese a la suspensión de la Festa do Marisco do Grove, un importante revulsivo económico para la comarca, y la situación sanitaria en el país, Sanxenxo recibió en estos días a vecinos de distintos puntos de la geografía española e incluso de la capital de las islas Canarias y de Tenerife.

Mayoría gallega

La mayoría de los visitantes de este puente del Pilar fueron gallegos. Un total de 807 vehículos procedentes de A Coruña, Lugo, Ourense y distintos puntos de la provincia de Pontevedra fueron interceptados por los escáneres en las entradas al municipio. De distintos puntos de Madrid se desplazaron 64 coches a Sanxenxo. Eso sí, todos procedentes de localidades de Madrid que no estaban sometidas a confinamiento. El municipio también recibió visitantes del País Vasco, concretamente, de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.

El buen tiempo acompañó las tres jornadas del Puente del Pilar en Sanxenxo, un factor que animó a los desplazamientos desde León, Valladolid, Cantabria, Asturias, La Rioja, Huesca, pero también de Córdoba, Granada, Murcia, Almería y Cádiz donde la climatología no es un factor determinante para estos visitantes. En definitiva, los escáneres de la Policía Local, que no estuvieron las 24 horas del día, interceptaron un alto nivel de visitantes de distintos puntos de España y que demuestra que Sanxenxo tiene interés turístico también además de sol y playa.

El número de visitantes se reflejó en los hoteles que permanecieron abiertos durante este puente, en torno a 35 establecimientos, en los que se alcanzó prácticamente el 100% en los de cuatro estrellas y alrededor de un 60% en el resto.

Hoteles cerrados

En este sentido, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez Cachada, señala que, pese a las buenas cifras, hay que recordar el gran número de establecimientos que permanecieron cerrados. "Muchos decidieron cerrar en la segunda quincena de septiembre", comenta estimando que quedaron abiertos un 30%, con respecto al 80% de otros años.

Martínez Cacheda apunta que el sector no esperaba tal afluencia, pese a ser un fin de semana muy consolidado. En cuento al cierre prematuro de algunos hoteles comenta que "el problema es que la temporada alta no fue como otros años. Las empresas tienen muchos gastos y no se pueden permitir aguantar hasta el puente abiertos, porque no es rentable. Además no hay excursiones, que suelen aliviar estas fechas".

Además, a estos alojamientos hay que sumar los apartamentos turísticos disponibles y los buenos datos en el consumo hostelero para el balance de cifras final, así como el papel de las segundas residencias. Sanxenxo cuenta con 11.106 segundas residencias con propietarios de 49 provincias españolas y eso también se notó este puente del Pilar. Pese a la pandemia y a la difícil situación, el gobierno local asegura que "Sanxenxo mostrou músculo turístico durante esta ponte festiva e convertiuse en refuxio vacacional para miles de visitantes".